Roffia, gli ex ambulatori medici ospiteranno le associazioni

Ospitavano gli ambulatori per i medici di famiglia. Ma da tempo quei locali di Roffia di San Miniato sono vuoti. Così il Comune ha deciso che li cederà a titolo gratuito (per 5 anni e in base a una specifica convenzione) ad enti del terzo settore o associazioni attraverso una selezione su avviso pubblico.

Un modo per mantenere vivo un presidio di socialità, oltre che un servizio e, allo stesso tempo, di dare una mano a qualche associazione ad abbattere le spese. Ambiti preferiti sono sociale e sanitario, anche perché la giunta, da quanto è scritto nell’avviso, ha intenzione di costituire presidi medici di prossimità per agevolare i cittadini che non possono raggiungere i centri più popolosi.