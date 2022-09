Nuovo incarico per il vescovo Andrea: sarà assistente ecclesiastico di una Fondazione vaticana

La recente nomina a vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro (qui la notizia) richiede una riorganizzazione del lavoro. Che da giovedì 22 settembre aumenta ancora: il Consiglio permanente della Cei ha nominato monsignor Andrea Migliavacca assistente ecclesiastico per l’Italia della fondazione, di diritto vaticano, Centesimus Annus – Pro Pontifice che raccoglie imprenditori e professionisti laici sui temi della dottrina sociale della Chiesa.

Papa Francesco ha inoltre confermato, per il prossimo triennio, il vescovo Andrea come membro del Collegio dei ricorsi presso il dicastero per la dottrina della Fede.

La nomina è arrivata nel corso del Congresso eucaristico nazionale a Matera sul tema “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale” al quale San Miniato partecipa con una delegazione composta da sei persone.