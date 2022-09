Ha 105 anni, Odette ha voluto votare

E’ uno scossone per i tanti che preferiscono non andare, che non hanno tempo o non si sentono bene. Odette, nata quando il mondo non aveva ancora conosciuto le Guerre mondiali, il voto è un dovere che vuole esercitare a ogni costo. E così, oggi 25 settembre, a 106 anni da compiere settimana prossima, Odette ha votato a San Donato di Santa Maria a Monte.

“Ha chiesto di poter votare – racconta la sindaco Ilaria Parrella – e insieme al seggio della sezione di San Donato ho voluto fare, di persona, i complimenti alla signora Odette per voler partecipare al voto per il rinnovo del parlamento”. Nella foto c’è anche uno dei quadri che la signora Odette ha dipinto qualche anno fa.

Grande appassionata di pittura, ricamo e lavori manuali in genere, infatti, oggi è dispiaciuta di non avere più questa manualità ma è ancora molto attenta a tutto quello che succede nel mondo e ha voluto per questo esprimere il suo voto. “Grande lezione di partecipazione. Grazie Odette”.