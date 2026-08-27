La Luna si tinge di rosso all’alba: venerdì 28 agosto a Pisa tutti con il naso all’insù

La parte più spettacolare arriverà alle 6.12 , quando si raggiungerà il massimo del fenomeno. In quel momento il 93% circa del diametro lunare sarà immerso nell’ombra terrestre . La porzione oscurata potrà assumere le tipiche sfumature rossastre e ramate che rendono le eclissi lunari così affascinanti.

Per chi vorrà osservare l’eclissi da Pisa, però, ci sarà un dettaglio tutt’altro che secondario. Al momento del massimo la Luna sarà appena 4,5 gradi sopra l’orizzonte , in direzione ovest-sudovest .

E bisognerà fare in fretta. Alle 6.43 la Luna tramonterà, quando l’eclissi sarà ancora in corso. La fase parziale, infatti, terminerà soltanto più tardi, alle 7.51, ma a quel punto il satellite sarà già sotto l’orizzonte e quindi non più osservabile da Pisa.