L'eclissi|
La Luna si tinge di rosso all’alba: venerdì 28 agosto a Pisa tutti con il naso all’insù
Dopo l’eclissi solare
PISA — Dopo lo spettacolo dell’eclissi solare del 12 agosto, il cielo prepara un altro appuntamento da non perdere. Stavolta protagonista sarà la Luna piena, che nelle prime ore di venerdì 28 agosto attraverserà l’ombra della Terra dando vita a una profonda eclissi lunare parziale.
A Pisa sarà necessario puntare la sveglia molto presto. La fase di penombra inizierà alle 3.23, ma l’eclissi diventerà chiaramente riconoscibile dalle 4.33, quando l’ombra della Terra comincerà a “mordere” il disco lunare.
La parte più spettacolare arriverà alle 6.12, quando si raggiungerà il massimo del fenomeno. In quel momento il 93% circa del diametro lunare sarà immerso nell’ombra terrestre. La porzione oscurata potrà assumere le tipiche sfumature rossastre e ramate che rendono le eclissi lunari così affascinanti.
Il problema? La Luna sarà bassissima
Per chi vorrà osservare l’eclissi da Pisa, però, ci sarà un dettaglio tutt’altro che secondario. Al momento del massimo la Luna sarà appena 4,5 gradi sopra l’orizzonte, in direzione ovest-sudovest.
Tradotto: servirà un punto di osservazione con l’orizzonte completamente libero. Palazzi, alberi, colline o qualsiasi altro ostacolo potrebbero nascondere proprio la fase più bella dell’eclissi.
E bisognerà fare in fretta. Alle 6.43 la Luna tramonterà, quando l’eclissi sarà ancora in corso. La fase parziale, infatti, terminerà soltanto più tardi, alle 7.51, ma a quel punto il satellite sarà già sotto l’orizzonte e quindi non più osservabile da Pisa.
Una Luna piena quasi completamente oscurata
Non sarà un’eclissi totale, ma ci andrà molto vicino. La magnitudine dell’eclissi sarà infatti di 0,930, il che significa che soltanto una piccola porzione del disco resterà fuori dall’ombra più scura della Terra.
Il fenomeno sarà inoltre particolarmente suggestivo perché coinciderà con la Luna piena, che a Pisa raggiungerà la fase di plenilunio alle 6.18, appena pochi minuti dopo il massimo dell’eclissi.
Dove guardare nel cielo pisano
Per seguire il fenomeno bisognerà rivolgersi inizialmente verso sud-ovest. Alle 4.33 la Luna sarà ancora a quasi 20 gradi sull’orizzonte; con il passare delle ore scenderà rapidamente verso ovest-sud-ovest.
Il momento decisivo sarà poco dopo le 6, quando la Luna apparirà molto bassa, quasi appoggiata sull’orizzonte. Per questo, più che cercare necessariamente un luogo buio, sarà importante trovare un punto con una visuale ampia e sgombra verso ovest-sud-ovest.
L’eclissi lunare, a differenza di quella solare, può essere osservata senza protezioni per gli occhi e anche a occhio nudo. Un binocolo potrà però rendere più evidente il contrasto tra la parte ancora illuminata e quella immersa nell’ombra.
Insomma, Pisa dovrà fare i conti con una sveglia decisamente mattutina, ma il premio potrebbe essere una delle immagini più belle dell’estate: una Luna piena quasi interamente inghiottita dall’ombra della Terra, bassa sull’orizzonte e con la parte oscurata colorata di rosso.
Appuntamento venerdì 28 agosto: chi riuscirà a essere già in piedi prima dell’alba, guardi verso ovest-sud-ovest. Il cielo, per qualche minuto, potrebbe davvero valere la sveglia.