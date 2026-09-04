Da sabato al via il ritorno del mercato in piazza Fratelli Cervi

A partire da sabato 5 settembre 2026 il mercato settimanale di Santa Croce sull’Arno farà ufficialmente ritorno nel centro cittadino, trasferendosi dalla precedente collocazione di Piazza Romero alla storica sede di piazza Fratelli Cervi.

“Questo importante spostamento risponde a una delle promesse fondamentali del nostro programma che abbiamo mantenuto – dichiara il sindaco Roberto Giannoni – e fa parte di una strategia più ampia per rilanciare il commercio ambulante e per riallacciare il legame storico tra il mercato e le vie del centro storico, favorendo al contempo la visibilità e il passaggio a beneficio del centro commerciale naturale e di tutte le attività fisse della zona. Ringrazio gli uffici municipali e i rappresentanti degli operatori per la proficua collaborazione che ha permesso di raggiungere questo traguardo condiviso”.

La nuova disposizione dell’area mercatale è stata definita nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza pubblica, di accessibilità e di viabilità previsti dalle normative vigenti. Al fine di agevolare visitatori e avventori, la nuova configurazione prevede un piano della sosta studiato ad hoc nelle aree limitrofe per consentire parcheggi rapidi e un accesso facilitato oltre che la continuità della viabilità circostante, senza interruzioni al traffico principale.

“Un risultato non scontato, quello dello spostamento del mercato in piazza F.lli Cervi – afferma l’assessore Simone Balsanti – un traguardo che è stato possibile raggiungere inoltre nelle tempistiche previste e concordate con gli ambulanti e le associazioni di categoria. E anche grazie ad un piano della sosta studiato ad hoc, senza interruzioni della viabilità circostante, che garantirà la massima raggiungibilità e fruibilità, abbiamo garantito un motivazione in più per l’attrattività e la frequentazione della nuova area mercatale. Inoltre, nei sabati successivi all’avvio, il tavolo di concertazione rimarrà attivo per monitorare l’andamento delle prime edizioni e valutare eventuali progressivi inserimenti volti a incrementare e diversificare l’offerta merceologica del mercato”.