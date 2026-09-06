Tesserini venatori, prosegue la consegna a Castelfranco e Orentano

Prosegue a Castelfranco di Sotto e Orentano la consegna dei tesserini venatori ai cacciatori da parte della Polizia Municipale. Il servizio sarà effettuato presso il Comando di Polizia Municipale di Castelfranco di Sotto, in via Magenta, e presso la Palazzina comunale di Orentano.

A Castelfranco di Sotto la consegna sarà possibile martedì 8 settembre dalle 15 alle 17, venerdì 11 settembre dalle 11 alle 13, lunedì 14 settembre dalle 11 alle 13 e venerdì 18 settembre dalle 11 alle 13. A Orentano l’appuntamento è invece previsto per mercoledì 9 settembre dalle 11 alle 13 e martedì 15 settembre dalle 17 alle 19.

Per il rilascio del tesserino è necessario presentarsi con tutta la documentazione prevista: il tesserino venatorio della stagione precedente o la ricevuta di avvenuta restituzione, la licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità, l’allegato giallo alla licenza di caccia, le attestazioni dei pagamenti della tassa di concessione governativa, della tassa provinciale e degli ATC di residenza venatoria e di eventuali altri ATC. In caso di smarrimento del tesserino o dell’allegato alla licenza di caccia, dovrà essere presentata la relativa denuncia di smarrimento, in originale o in copia conforme. La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti non consentirà di procedere alla consegna.

Si ricorda inoltre che, in alternativa al tesserino cartaceo, è possibile utilizzare sul proprio smartphone l’applicazione “TosCaccia”, il tesserino venatorio digitale messo a disposizione dalla Regione Toscana, che consente di esercitare regolarmente l’attività venatoria senza ritirare il tesserino cartaceo presso il Comune di residenza.