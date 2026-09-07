Consulta a San Donato, il 14 si parla di logistica e sicurezza idraulica

Al centro della serata ci saranno alcune delle principali questioni che interessano la frazione. Sarà fornito un aggiornamento sul capannone di logistica in costruzione, con riferimento anche alla realizzazione della relativa vasca di compenso e del parcheggio. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla situazione idraulica di San Donato, con un approfondimento sul rio Pratuccio e sulle pompe di sollevamento presenti sul rio Nuovo, temi di particolare interesse per la comunità e per la gestione del territorio. La Consulta sarà anche l’occasione per affrontare eventuali ulteriori argomenti e raccogliere osservazioni e segnalazioni da parte della cittadinanza.