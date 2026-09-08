Nuove asfaltature a Santa Croce

“Grazie al lavoro svolto dai tecnici comunali delle Unità Operative Manutenzione e Lavori Pubblici – comunica il sindaco Roberto Giannoni – Enel Distribuzione è stata sollecitata a realizzare i ripristini stradali per le opere realizzate da inizio 2022. Molte aziende intervengono sulle nostre strade per lavori di pubblica utilità – continua il sindaco Giannoni – spetta alla nostra amministrazione il compito di vigilare e richiedere quando necessario i ripristini, cercando naturalmente di migliorare, come in questo caso, la situazione precedente. Spesso i cittadini, giustamente, richiedono tali ripristini, ed è compito dei nostri uffici cercare, quando possibile, di unire diversi lavori in modo da ridurre al minimo i disagi alla circolazione e garantire un risultato migliore”.

In totale saranno tredici gli interventi di rifacimento. Oltre alla Francesca Sud, i lavori interesseranno: via Massimo D’Azeglio; via di Ripa (tra via prov. Francesca Sud e via Copernico); le vie Alessandro Manzoni, Leonardo Da Vinci, Giacomo Leopardi e Guglielmo Marconi; via Sant’Andrea (tra via prov. Francesca Sud e via Copernico); via Garcia Lorca (tra via del Bosco e piazza dei Partigiani); piazza dei Partigiani (tra via Lorca e via Fratelli Pallesi); via Raffaello; via Cavour (tra via Basili e via San Tommaso) e via del Bosco (tra via Garcia Lorca e via Fratelli Pallesi).