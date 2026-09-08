Dal busto parte il comando: così quattro persone con lesione midollare hanno mosso di nuovo le gambe

PISA – Un piccolo movimento del busto può diventare la chiave per controllare la stimolazione elettrica del midollo spinale e trasformarla in un passo. È il risultato di uno studio che ha coinvolto quattro persone con una grave lesione midollare toracica cronica, riuscite a mantenere la posizione eretta e a camminare con un deambulatore grazie a una nuova modalità di neurostimolazione.

A sviluppare la ricerca sono stati i ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con l’Università Vita-Salute San Raffaele e con il gruppo di ricerca attivo all’ Ospedale San Raffaele. Lo studio, realizzato nell’ambito del laboratorio Mine, Modular Implantable Neuroprostheses, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Med di Cell Press.

La tecnica sperimentata introduce un elemento apparentemente semplice: il paziente può contribuire al controllo della stimolazione attraverso una lieve estensione volontaria del tronco.

Questo movimento modifica la risposta prodotta dalla stimolazione elettrica e consente di passare dalla posizione necessaria per sostenere il peso corporeo a una sequenza coordinata dei movimenti di anca, ginocchio e caviglia, indispensabile per compiere il passo.

È il principio che i ricercatori hanno definito “trunk-mediated control”, ovvero controllo mediato dal tronco. In pratica, una funzione volontaria ancora disponibile viene utilizzata per modulare gli effetti della stimolazione sugli arti inferiori.

I quattro partecipanti avevano riportato traumi al midollo spinale tra il quarto e il settimo segmento toracico, con lesioni croniche classificate AIS A o B. Nessuno era in grado di contrarre volontariamente i muscoli delle gambe.

Dopo l’impianto di uno stimolatore midollare e quattro mesi di riabilitazione intensiva, tutti sono riusciti a raggiungere la posizione eretta e a camminare con un deambulatore, senza assistenza manuale e senza dispositivi destinati a sostenere parte del loro peso.

I risultati sono stati rilevati anche attraverso la scala WISCI II, utilizzata per misurare le capacità di deambulazione nei pazienti con lesione midollare. In tutti e quattro i casi il punteggio è passato da 0 a 9.

Uno dei partecipanti è arrivato a percorrere 132 metri in 42 minuti di cammino continuo. Durante le prove, inoltre, i pazienti hanno affrontato curve, pendenze e superfici esterne irregolari. Tre di loro hanno raggiunto anche la possibilità di rimanere in piedi utilizzando una sola mano per sostenersi.

La tecnologia, però, è stata accompagnata da un intenso lavoro riabilitativo. Il programma, seguito quotidianamente con la guida dei fisioterapisti, è partito dal controllo del tronco e dagli esercizi di attivazione degli arti inferiori attraverso la stimolazione, per arrivare progressivamente alla stazione eretta, al trasferimento del peso e alla deambulazione.

La ricerca è stata coordinata dal professor Silvestro Micera, professore di Bioingegneria alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e dal professor Pietro Mortini, direttore dell’Unità di Neurochirurgia e Radiochirurgia Gamma Knife dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e docente all’Università Vita-Salute San Raffaele.

“Il corpo stesso diventa parte dell’interfaccia di controllo”, spiega Micera, evidenziando come il sistema non richieda necessariamente la decodifica di segnali cerebrali né l’utilizzo di sensori esterni. La strategia sfrutta infatti il movimento residuo del paziente insieme alla biomeccanica del corpo e alla stimolazione del sistema nervoso.

I ricercatori invitano però alla prudenza nell’interpretazione del risultato. Nessuno dei quattro partecipanti ha recuperato la capacità volontaria di contrarre i muscoli delle gambe. Il movimento degli arti inferiori ottenuto durante le prove è stato prodotto dalla stimolazione elettrica.