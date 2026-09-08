Temporali in arrivo anche sul Cuoio fra mercoledì e venerdì

Una perturbazione è in arrivo nelle prossime ore sul nord ovest della Toscana. Per questo la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso, a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di mercoledì 9 settembre, un’allerta di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore sulla Lunigiana, sulla Garfagnana e sulla Valle del Serchio.