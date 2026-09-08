Fresco in arrivo|
Temporali in arrivo anche sul Cuoio fra mercoledì e venerdì
Temperature in calo e definitivamente sotto la soglia-simbolo dei 30 gradi nelle ore diurne.
Una perturbazione è in arrivo nelle prossime ore sul nord ovest della Toscana. Per questo la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso, a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di mercoledì 9 settembre, un’allerta di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore sulla Lunigiana, sulla Garfagnana e sulla Valle del Serchio.
Pioggia prevista mercoledì e giovedì anche sui comuni del Comprensorio del Cuoio.
A partire da domani, 9 settembre, è previsto un peggioramento del meteo per il lento transito della perturbazione che interesserà la Toscana fino a venerdì e che potrà portare temporali localizzati dalla mattinata.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http