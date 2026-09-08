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Temporali in arrivo anche sul Cuoio fra mercoledì e venerdì

8 settembre 2026 | 23:01
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di Redazione

Redazione

Temporali in arrivo anche sul Cuoio fra mercoledì e venerdì

Temperature in calo e definitivamente sotto la soglia-simbolo dei 30 gradi nelle ore diurne.

Una perturbazione è in arrivo nelle prossime ore sul nord ovest della Toscana. Per questo la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso, a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di mercoledì 9 settembre, un’allerta di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore sulla Lunigiana, sulla Garfagnana e sulla Valle del Serchio.

Pioggia prevista mercoledì e giovedì anche sui comuni del Comprensorio del Cuoio.

A partire da domani, 9 settembre, è previsto un peggioramento del meteo per il lento transito della perturbazione che interesserà la Toscana fino a venerdì e che potrà portare temporali localizzati dalla mattinata.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http