Pensare consuma energia: a Cisanello si misura il “carburante” del cervello

Alla sperimentazione hanno preso parte 18 adulti

PISA – Pensare, concentrarsi, pianificare un’attività e mantenere alta l’attenzione richiedono energia. Ma quanta? A cercare una risposta è uno studio condotto nella camera metabolica dell’ospedale Cisanello, dove Azienda ospedaliero-universitaria Pisana e Università di Pisa hanno sperimentato un nuovo sistema per misurare il consumo energetico del cervello durante lo svolgimento di attività cognitive.

Alla sperimentazione hanno preso parte 18 adulti, chiamati ad affrontare una serie di esercizi con un livello di difficoltà progressivamente crescente. I test hanno riguardato la memoria di lavoro, attraverso attività di pianificazione, e la velocità di elaborazione delle informazioni, con prove dedicate all’attenzione selettiva.

La particolarità dello studio è rappresentata proprio dall’impiego della camera metabolica, che ha permesso di registrare le variazioni del metabolismo attraverso la misurazione del consumo di ossigeno e della produzione di anidride carbonica. Tutto questo in una condizione definita “ecologica”, cioè più vicina possibile alle situazioni della vita quotidiana.

Il risultato, spiega l’Aoup, è particolarmente significativo perché dimostra per la prima volta come sia possibile utilizzare la camera metabolica per misurare l’energia consumata dal cervello mentre una persona svolge le proprie attività in condizioni naturali, senza ricorrere a sistemi che possono alterare il normale comportamento del soggetto.

Un passo avanti che apre nuove possibilità nel settore delle neuroscienze cognitive, non soltanto sul piano della ricerca. Il metodo potrebbe infatti trovare applicazioni anche in ambito clinico, contribuendo alla valutazione delle alterazioni energetico-metaboliche legate a malattie neurologiche e neurodegenerative.

Il gruppo di ricerca, grazie all’integrazione tra competenze ingegneristiche e mediche, è riuscito inoltre a superare alcuni limiti delle tradizionali metodologie di rilevazione, evitando l’uso di maschere facciali o il ricorso ad ambienti che possono risultare claustrofobici. Un aspetto che consente di analizzare i processi cognitivi in modo più naturale.