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Caldo di settembre agli sgoccioli: da martedì cambia il tempo in Toscana
Le previsioni
TOSCANA – Ancora una giornata dal sapore estivo, poi il quadro meteorologico inizierà gradualmente a cambiare. Lunedì 21 settembre sarà ancora caratterizzato da temperature miti e condizioni prevalentemente stabili, ma dalla giornata successiva l’aria più fresca inizierà a farsi sentire anche sulla Toscana.
Il passaggio verso condizioni più autunnali sarà legato all’arrivo di correnti dai quadranti settentrionali. Secondo le previsioni, tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre le temperature tenderanno a diminuire, riportandosi progressivamente su valori più vicini alle medie del periodo.
Per lunedì il cielo resterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano soprattutto sui rilievi. Le massime saranno ancora elevate per la stagione e potranno registrare ulteriori locali aumenti.
Martedì il tempo resterà nel complesso stabile, con prevalenza di sole e qualche nube bassa nelle zone interne durante le prime ore della giornata. I venti saranno deboli da nord-est e le temperature inizieranno a perdere qualche grado.
Il calo sarà più evidente nella giornata di mercoledì, quando sulla Toscana sono previste temperature in diminuzione e un possibile aumento della nuvolosità sulle zone occidentali.
Non si tratta quindi di un brusco passaggio al maltempo: la principale novità sarà soprattutto il ridimensionamento del caldo, dopo una fase caratterizzata da valori superiori alla norma stagionale. Anche a livello nazionale il calo sarà più marcato in alcune aree, mentre sulla Toscana dovrebbe avvenire in maniera più graduale.
Settembre si prepara così a cambiare volto: l’estate continuerà ancora per qualche ora, ma l’aria più fresca segnerà l’inizio di una fase decisamente più vicina al calendario autunnale.