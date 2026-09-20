Caldo di settembre agli sgoccioli: da martedì cambia il tempo in Toscana

TOSCANA – Ancora una giornata dal sapore estivo, poi il quadro meteorologico inizierà gradualmente a cambiare. Lunedì 21 settembre sarà ancora caratterizzato da temperature miti e condizioni prevalentemente stabili , ma dalla giornata successiva l’aria più fresca inizierà a farsi sentire anche sulla Toscana.

Il passaggio verso condizioni più autunnali sarà legato all’arrivo di correnti dai quadranti settentrionali. Secondo le previsioni, tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre le temperature tenderanno a diminuire , riportandosi progressivamente su valori più vicini alle medie del periodo.

Per lunedì il cielo resterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano soprattutto sui rilievi. Le massime saranno ancora elevate per la stagione e potranno registrare ulteriori locali aumenti.

Martedì il tempo resterà nel complesso stabile, con prevalenza di sole e qualche nube bassa nelle zone interne durante le prime ore della giornata. I venti saranno deboli da nord-est e le temperature inizieranno a perdere qualche grado.