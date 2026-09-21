La Vespa Primavera diventa un marchio: tutela europea per la sua silhouette

Il provvedimento, datato 22 luglio 2026 , riguarda sia i veicoli a due ruote sia i modellini e rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso dal Gruppo Piaggio per proteggere il design della Vespa.

Nella sua decisione, l’EUIPO ha riconosciuto alla Vespa una notorietà che va ben oltre i confini europei, ricordando come lo scooter sia sul mercato dal 1946 e abbia costruito nel corso dei decenni una forte riconoscibilità presso il pubblico.