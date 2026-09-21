La Vespa non si copia!|
La Vespa Primavera diventa un marchio: tutela europea per la sua silhouette
La registrazione europea arriva dopo quelle già ottenute in Italia, nel febbraio 2024, e nel Regno Unito, nel novembre 2025.
PONTEDERA – La Vespa Primavera ottiene una nuova importante tutela sul mercato europeo. L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha infatti registrato come marchio tridimensionale la forma dello scooter, riconoscendone il carattere distintivo acquisito attraverso il lungo utilizzo.
Il provvedimento, datato 22 luglio 2026, riguarda sia i veicoli a due ruote sia i modellini e rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso dal Gruppo Piaggio per proteggere il design della Vespa.
La registrazione europea arriva dopo quelle già ottenute in Italia, nel febbraio 2024, e nel Regno Unito, nel novembre 2025.
Nella sua decisione, l’EUIPO ha riconosciuto alla Vespa una notorietà che va ben oltre i confini europei, ricordando come lo scooter sia sul mercato dal 1946 e abbia costruito nel corso dei decenni una forte riconoscibilità presso il pubblico.
Un passaggio particolarmente significativo riguarda anche l’evoluzione dello stile. Secondo l’EUIPO, le modifiche introdotte nel tempo non compromettono la tutela della forma, quando il modello mantiene le caratteristiche distintive fondamentali delle versioni precedenti.
È proprio la continuità del design a rappresentare uno degli elementi centrali del riconoscimento. La Vespa, pur essendosi trasformata nel corso degli anni, avrebbe mantenuto un’identità visiva immediatamente riconducibile alla propria origine aziendale.
La decisione dell’ufficio europeo estende così la protezione della forma della Vespa Primavera nei 27 Paesi dell’Unione Europea, rafforzando gli strumenti a disposizione del Gruppo Piaggio contro eventuali imitazioni e contraffazioni.
Il riconoscimento si inserisce inoltre in un percorso più ampio di tutela della silhouette Vespa. Un precedente importante era arrivato con il riconoscimento, da parte del Tribunale dell’Unione Europea, del carattere distintivo della forma della Vespa LX.
Per Piaggio si tratta dunque di un risultato rilevante sul fronte della proprietà intellettuale: la caratteristica silhouette della Vespa viene tutelata non soltanto come elemento estetico, ma come segno distintivo immediatamente associato al marchio.