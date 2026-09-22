Aperitivo in Rosso, il 25 settembre coi Fratres all’Arcipicchia

Tra musica, allegria, bevute ed omaggi, i donatori del gruppo Fratres di Montecalvoli saranno a disposizione per promuovere la cultura della donazione. Tutti gli intervenuti potranno avere informazioni e delucidazioni sulla donazione ed eventualmente prenotare la prima donazione o una prossima donazione. A chi prenoterà o deciderà di diventare donatore, verrà offerto l’aperitivo e riceverà un utile omaggio da parte dei Fratres Montecalvoli.