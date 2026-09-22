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Aperitivo in Rosso, il 25 settembre coi Fratres all’Arcipicchia
22 settembre 2026 | 16:20
Il gruppo donatori di Sangue Fratres di Montecalvoli invita tutti all’originale Aperitivo in Rosso, in programma il prossimo venerdì 25 settembre a partire dalle ore 19, presso il circolo Arcipicchia a Montecalvoli Alto.
Tra musica, allegria, bevute ed omaggi, i donatori del gruppo Fratres di Montecalvoli saranno a disposizione per promuovere la cultura della donazione. Tutti gli intervenuti potranno avere informazioni e delucidazioni sulla donazione ed eventualmente prenotare la prima donazione o una prossima donazione. A chi prenoterà o deciderà di diventare donatore, verrà offerto l’aperitivo e riceverà un utile omaggio da parte dei Fratres Montecalvoli.