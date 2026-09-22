Coperture per piscine: tipologie, utilizzo e manutenzione

Una copertura può svolgere funzioni diverse a seconda del momento e delle modalità con cui viene utilizzata la piscina. Nei periodi in cui la vasca rimane scoperta meno frequentemente, aiuta a proteggerla da foglie, insetti e altri residui.

Alcune tipologie contribuiscono inoltre a contenere l’evaporazione dell’acqua e la dispersione di calore. Destinazione d’uso, compatibilità con la piscina e corretta gestione del telo diventano quindi aspetti essenziali nella scelta.

Attivo dal 2002 nel settore piscine e accessori, Gruppo San Marco propone coperture per piscine destinate a differenti esigenze di utilizzo. Il telo si inserisce così nelle attività che accompagnano la piscina nel corso della stagione, insieme alla pulizia della vasca e alla cura dell’acqua.

A cosa serve coprire la piscina

La superficie dell’acqua resta esposta a foglie, polvere e altri residui provenienti dall’ambiente circostante. Una copertura aiuta a limitarne l’ingresso e può quindi ridurre il lavoro necessario per mantenere pulita la vasca. La praticità dipende anche da quanto facilmente il telo può essere utilizzato.

La copertura, però, non sostituisce le normali attività di manutenzione. Filtrazione, trattamento dell’acqua e pulizia della vasca restano necessarie e vanno gestite in base all’utilizzo e al periodo dell’anno. Il telo di copertura invernale rappresenta quindi un supporto alla cura della piscina ed una valida alternativa nel periodo di riposo.

Le principali tipologie di copertura

Le coperture si distinguono innanzitutto per la funzione che devono svolgere. I teli termici aiutano a contenere l’evaporazione e la dispersione di calore quando la piscina non viene utilizzata, mentre quelli destinati alla chiusura invernale proteggono soprattutto la vasca dallo sporco nei periodi di inattività prolungata. Caratteristiche e destinazione d’uso vanno comunque verificate sul singolo prodotto.

Un discorso diverso riguarda le coperture di sicurezza. La capacità di prevenire cadute in acqua o sostenere un carico deve essere espressamente prevista: non può essere attribuita a un normale telo soltanto perché copre completamente la piscina.

Come cambia l’utilizzo tra estate e inverno

Durante la stagione dei bagni, la copertura viene rimossa e riposizionata con maggiore frequenza. Diventano quindi importanti la maneggevolezza del telo e lo spazio disponibile per riporlo temporaneamente. Prima di entrare in acqua, la copertura deve essere completamente rimossa secondo le modalità previste dal prodotto.

Con la chiusura stagionale cambiano invece le priorità: posa, fissaggio e controlli periodici assumono un ruolo centrale. Non basta però affidarsi al periodo dell’anno: è necessario verificare che la copertura sia effettivamente adatta alle condizioni di utilizzo previste.

Misure e compatibilità con la struttura

Forma e dimensioni della piscina sono il primo riferimento, ma non l’unico. È importante verificare cosa indicano esattamente le misure riportate per la copertura e quali margini o superfici di appoggio richiede il modello scelto, evitando di ricavarli da indicazioni generiche.

Anche la struttura della vasca incide sulla compatibilità. Una piscina fuori terra presenta caratteristiche diverse da una interrata, mentre scale e altri accessori possono condizionare la posa. Rilevare con precisione misure ed eventuali ingombri permette quindi di individuare prima della scelta possibili interferenze con il telo o con i sistemi di aggancio.

Sistemi di fissaggio e accessori

La copertura va considerata insieme al sistema di fissaggio previsto per la piscina. Bordo, punti di ancoraggio ed eventuali elementi perimetrali devono essere compatibili con il telo scelto: verificare gli accessori necessari prima dell’acquisto evita difficoltà nella fase di posa.

Un avvolgitore può rendere più semplice la movimentazione, purché sia adatto alla copertura. Ingombro, posizione e spazio di manovra vanno quindi valutati in anticipo, così come il punto in cui sistemare il telo durante i bagni senza ostacolare i passaggi intorno alla vasca.

Pulizia e conservazione del telo

Residui, depositi ed eventuali accumuli d’acqua vanno rimossi secondo le indicazioni del produttore. Anche la pulizia deve rispettare le caratteristiche del materiale e può diventare l’occasione per controllare bordi, fissaggi ed eventuali segni di usura. Strappi o danni agli agganci devono essere valutati prima di utilizzare nuovamente la copertura.

Quando il telo non serve, pulizia e asciugatura precedono la conservazione in uno spazio adeguato, secondo le indicazioni previste per il modello. Una gestione regolare della copertura, dall’utilizzo al momento in cui viene riposta, contribuisce infine a mantenerla in condizioni adatte per gli impieghi successivi.

About Gruppo San Marco

Gruppo San Marco, con sede a Soleto (LE), è un’azienda specializzata in piscine, arredo casa e giardino e soluzioni per il riscaldamento domestico. Attiva dal 2002, si rivolge a privati e professionisti in Italia e nei Paesi UE e affianca all’attività online alcuni servizi specialistici, tra cui manutenzione piscine in loco, assistenza e riparazione dei prodotti Gruppo San Marco e gestione delle pratiche conto termico tramite intermediari.