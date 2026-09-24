Cei, incarico nazionale per il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi

Chiamato a far parte della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali

SAN MINIATO – Un nuovo incarico di rilievo nazionale per monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, chiamato a far parte della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana.

La nomina è stata decisa dal Consiglio permanente della Cei, che ha definito la composizione delle Commissioni episcopali e di alcuni organismi collegati alla Conferenza episcopale italiana.

Per la diocesi di San Miniato si tratta di un incarico che porta la voce del territorio all’interno di uno degli organismi nazionali dedicati ai temi della cultura e della comunicazione, ambiti sempre più centrali anche nella vita della Chiesa.

Paccosi non è l’unico esponente della Chiesa toscana coinvolto nelle nuove nomine. Simone Giusti, vescovo di Livorno, e Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo e Cortona, entrano nella Commissione per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. Migliavacca assume inoltre la presidenza del Consiglio per gli Affari giuridici.

Tra gli altri incarichi, Mario Meini, vescovo emerito di Fiesole, è stato nominato nella Commissione per la liturgia, mentre Bernardino Giordano, vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, ne assume la presidenza della Commissione per la famiglia, i giovani e la vita.

Il nuovo arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli entra nella Commissione per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese. L’arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà farà invece parte della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo.

Nella Commissione per l’educazione cattolica, la scuola e l’università è stato nominato Roberto Campiotti, vescovo di Volterra. Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, entra invece nel Collegio dei revisori dei conti della Cei.

Tra gli organismi nazionali interessati dalle nuove nomine anche quello dedicato ai beni culturali ecclesiastici: don Luca Franceschini, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, entra come membro di diritto nel Comitato per la valutazione dei progetti di intervento nel settore.