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Bollette, arriva il taglio del 30%: luce e gas a prezzo bloccato per due anni
Da Eni
Dal 1° ottobre entra in campo una nuova iniziativa di Eni Plenitude destinata alle famiglie che vogliono contenere il costo delle forniture energetiche. La proposta prevede una riduzione del 30% sui corrispettivi della componente energia di luce e gas, con prezzi della materia prima bloccati per due anni.
L’offerta potrà essere sottoscritta dal 1° al 24 ottobre 2026 e riguarda la nuova proposta Fixa Time 24 Smart. Lo sconto viene applicato rispetto alla principale offerta Plenitude a prezzo fisso biennale.
Per l’elettricità, il prezzo indicato per la componente a consumo scende da 0,2079 euro a 0,1455 euro per kWh. Per il gas si passa invece da 0,87 a 0,609 euro per Smc. Si tratta dei corrispettivi della materia prima: il totale effettivamente pagato in bolletta comprende anche altre voci, tra cui oneri, imposte e costi regolati.
Secondo le stime diffuse da Eni, per una famiglia che scelga entrambe le forniture il risparmio può arrivare a circa 200 euro l’anno, con una riduzione indicativa di circa 100 euro per la luce e altrettanti per il gas.
La misura arriva dopo l’intervento di Eni sul prezzo di benzina e gasolio e rientra nel programma “Eni per l’Italia”, con l’obiettivo dichiarato dalla società di sostenere le famiglie in una fase caratterizzata da costi energetici ancora elevati.
Il prezzo della materia prima resterà quindi fisso per 24 mesi per chi aderirà alla nuova offerta nel periodo previsto. È importante però distinguere lo sconto del 30% dal totale della bolletta: la riduzione riguarda i corrispettivi dell’energia e non tutte le componenti che concorrono alla spesa finale.
Per chi sta valutando il cambio di fornitore, dunque, la data da segnare è 1° ottobre, quando partirà ufficialmente la nuova proposta.