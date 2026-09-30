Il rilevamento|
Censimento Istat, 15 Comuni della provincia di Pisa finiscono sotto la lente
Dal 5 ottobre
PISA – Parte anche sul territorio pisano il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Dal 5 ottobre prende il via la fase di raccolta diretta dei dati dell’edizione 2026, che in Toscana coinvolgerà complessivamente 118 Comuni.
Per quanto riguarda la provincia di Pisa, i Comuni inseriti nel campione sono 15: Casciana Terme Lari, Cascina, Chianni, Fauglia, Montopoli in Val d’Arno, Orciano Pisano, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Terricciola e Vecchiano.
Il censimento non riguarda quindi tutte le famiglie residenti nei Comuni interessati, ma un campione selezionato. Le informazioni raccolte attraverso la rilevazione da Lista saranno poi integrate con quelle provenienti dalle fonti amministrative, permettendo a Istat di aggiornare il quadro della popolazione e delle abitazioni.
Le famiglie estratte riceveranno una comunicazione ufficiale con le informazioni necessarie e le credenziali per poter compilare autonomamente il questionario online.
La partecipazione è prevista dalla legge per le famiglie inserite nel campione. I dati raccolti consentiranno di costruire un quadro aggiornato della realtà demografica e abitativa del territorio.
A livello nazionale l’edizione 2026 interessa 2.529 Comuni e circa un milione di famiglie. I primi risultati saranno diffusi da Istat nel dicembre 2027.