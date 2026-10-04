Anziani e farmaci, il Comune di Pisa mette sul piatto 355mila euro: domande aperte fino al 3 novembre

Un sostegno concreto per le persone anziane più fragili e, da quest’anno, un nuovo aiuto destinato a chi deve sostenere di tasca propria il costo dei farmaci non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Il Comune di Pisa ha aperto le domande per il “Bonus anziani 2026” e per il nuovo “Bonus farmaci di fascia C 2026”. Per presentare la richiesta c’è tempo fino alle 23.59 di martedì 3 novembre.

Complessivamente sono stati stanziati 355mila euro: 340mila euro sono destinati al Bonus anziani e 15mila euro al nuovo contributo per l’acquisto dei farmaci di fascia C.

Le due misure non possono essere cumulate: chi presenta domanda per uno dei due bonus non può quindi ottenere anche l’altro.

Il Bonus anziani fino a 2.400 euro

Il Bonus anziani è rivolto ai residenti nel Comune di Pisa che abbiano almeno 65 anni e che si trovino in una condizione di grave fragilità. Tra i requisiti figurano la grave disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 oppure l’invalidità civile al 100 per cento.

È inoltre necessario non essere ricoverati in maniera definitiva in una struttura residenziale sanitaria assistita e avere un ISEE ordinario o corrente non superiore a 25mila euro.

Il contributo sarà erogato una sola volta e suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, fino a un massimo di 2.400 euro per ciascun beneficiario. L’erogazione avverrà attraverso un credito elettronico, spendibile negli esercizi convenzionati con il Comune entro il 31 dicembre 2027.

Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda.

Il nuovo aiuto per i farmaci di fascia C

La seconda misura rappresenta una novità del 2026 ed è destinata ai cittadini pisani che abbiano compiuto almeno 70 anni, non siano ricoverati definitivamente in strutture residenziali sanitarie assistite e abbiano un ISEE non superiore a 5mila euro.

L’obiettivo è contribuire alle spese per i farmaci di fascia C, il cui costo resta interamente a carico del cittadino.

Il contributo iniziale previsto è di 100 euro per beneficiario. Gli assegnatari saranno individuati attraverso una graduatoria ordinata in base all’ISEE, dal valore più basso al più alto, fino all’esaurimento dei 15mila euro disponibili.

Nel caso in cui rimangano risorse non utilizzate, queste potranno essere redistribuite tra gli aventi diritto, fino a raggiungere un massimo di 300 euro per beneficiario.

Anche in questo caso il contributo sarà caricato su un credito elettronico, utilizzabile esclusivamente nelle farmacie e parafarmacie convenzionate con il Comune di Pisa per acquistare farmaci di fascia C non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. La scadenza per utilizzare il credito è fissata al 31 dicembre 2027.

Attenzione alla scadenza dei requisiti

I requisiti anagrafici richiesti dai due bandi dovranno essere maturati entro il 31 ottobre 2026. La scelta è legata alla volontà dell’amministrazione di riuscire a completare le procedure e liquidare i contributi agli aventi diritto entro la fine dell’anno.

Chi invece raggiungerà l’età richiesta nei mesi di novembre o dicembre non perderà la possibilità di accedere alla misura: potrà presentare domanda per la nuova annualità a partire dai primi mesi del 2027, quando saranno pubblicati i relativi bandi.

Come presentare la domanda

Le richieste devono essere presentate online attraverso il portale del Comune di Pisa. Per accedere al servizio è necessario utilizzare SPID, CNS oppure CIE.

Una volta completata e inviata la domanda, il sistema trasmetterà via e-mail un numero di protocollo. Sarà questo codice, privo di riferimenti anagrafici, a consentire successivamente di individuare la propria posizione nella graduatoria.

Per chi incontra difficoltà nella compilazione telematica è disponibile un servizio di assistenza tecnica online, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e, il martedì e il giovedì, anche dalle 14.30 alle 17.

Sono inoltre disponibili diversi punti di facilitazione digitale per aiutare le persone che non riescono a presentare autonomamente la domanda.

Il servizio è attivo all’URP del Comune, su appuntamento, e in altri punti della città: al Centro polivalente di San Zeno, al Centro Polivalente Pisanova, nei locali accanto alla Palestra Popolare del Cep, al Punto Digitale Facile ANCoS di via Matteucci, al Punto Digitale Facile ASC delle Officine Garibaldi e presso i punti digitali collegati al dormitorio Homeless.