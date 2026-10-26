Cioccolato artigianale e gelato, a Mezzana apre la nuova sede della Fabbrica Argento

MEZZANA – Una nuova realtà dedicata al cioccolato artigianale e al gelato apre le porte al pubblico in via Calcesana 496. Ieri pomeriggio è stata inaugurata la nuova sede della Fabbrica di Cioccolato Argento, alla presenza di numerosi cittadini, del sindaco Matteo Cecchelli e dell’assessora Angela Pisano, che hanno partecipato al taglio del nastro.

La nuova struttura si propone come un punto di riferimento per gli amanti del cioccolato e dei prodotti artigianali, con la possibilità di acquistare cioccolato e gelato e di visitare uno spazio dedicato alla scoperta delle diverse fasi di lavorazione del cioccolato.

Un progetto che unisce gusto, qualità e tradizione artigianale, offrendo al territorio una nuova opportunità per conoscere da vicino come nasce uno dei prodotti più amati.