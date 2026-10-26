Cresce il salone Look Designer: nuove idee e servizi per la clientela

Investire nella propria attività, ampliare i servizi e puntare sulla creatività. È questa la strada intrapresa da Romina e Daniela di Look Designer, realtà che continua a crescere a Santa Croce sull’Arno.

A sottolinearlo è il sindaco, che ha voluto rivolgere un ringraziamento ai commercianti, agli artigiani e ai professionisti che ogni giorno lavorano e investono nella cittadina, contribuendo a mantenerne vivo il tessuto economico.

“Il cuore, la testa, le mani, la passione e l’energia creativa, ma anche il coraggio di crederci e di ampliare il proprio salone, arricchendolo di nuovi servizi”, scrive il primo cittadino, rendendo omaggio al lavoro di Romina e Daniela.

Un messaggio che va oltre la singola attività e diventa un riconoscimento per tutti coloro che scelgono di scommettere sul proprio lavoro, affrontando nuove sfide e cercando opportunità di crescita.

Perché un’attività che si sviluppa e investe sul futuro può rappresentare un segnale positivo per l’intera comunità. E, come sottolinea il sindaco, “l’ottimismo è contagioso”.