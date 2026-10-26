Verande Toscane apre a Pisa: inaugurato il nuovo punto vendita sull’Aurelia

Inaugurazione del punto vendita di Verande Toscane di Pisa in via Aurelia, angolo via Pietrasantina. In tanti si sono riuniti per brindare al taglio del nastro che rappresenta un importante punto di arrivo per l’azienda, al quale non è voluta mancare l’assessora del Comune di San Giuliano Terme Angela Pisano. La cerimonia è stata l’occasione per sottolineare la soddisfazione per il risultato raggiunto della nuova apertura, perchè si tratta di un intervento che contribuisce a valorizzare un angolo strategico, restituendogli una nuova identità e una nuova funzione. La nuova inaugurazione rappresenta per Verande Toscane non soltanto l’apertura di una nuova attività, ma anche un investimento in un territorio al quale l’azienda si sente particolarmente legata. Verande Toscana è un brand nuovo, ma nasce da una storia che ha radici solide. E’ un progetto che prende vita dall’esperienza di Casa Bella Casa Sicura, un’azienda nata a Viareggio nel 1988 dall’iniziativa di David Tabarracci e Carlo Fantoni e cresciuta negli anni grazie al lavoro, alla passione e alla professionalità dei titolari e di tutti i collaboratori che vi lavorano.

Una realtà che con Pisa consolida la propria presenza in Toscana, dopo le sedi di Lucca, Viareggio e Pietrasanta. “Pisa è un territorio che conosciamo bene, nel quale siamo presenti da tempo e dove abbiamo sempre trovato fiducia e una grande accoglienza, dove abbiamo costruito rapporti importanti”.