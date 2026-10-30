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Commercio, eletto il nuovo consiglio del Ccn di Fucecchio

30 ottobre 2026 | 18:40
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di Redazione

Redazione

Commercio, eletto il nuovo consiglio del Ccn di Fucecchio

Si è insediato il nuovo consiglio del Centro commerciale naturale (Ccn) di Fucecchio, che guiderà l’associazione per il prossimo mandato triennale. Il nuovo direttivo è composto da Cosimo Latino, presidente, Matteo Giuggiolini, vicepresidente, Cinzia Gianni, segretaria, Samanta Vaiani, tesoriera, e Chiara Silvieri, consigliera. Fanno parte del collegio dei probiviri Patricia Giannoni, Giuseppe Soldaini e Patrizia Cicalini.

Il nuovo consiglio è stato ricevuto questa mattina dalla sindaca Emma Donnini e dall’assessore al commercio Marco Padovani, nell’ufficio della prima cittadina. Al nuovo direttivo vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’amministrazione comunale per il mandato appena iniziato.