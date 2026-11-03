Un brevetto conquistato nel 1955, la Folgore non dimentica: omaggio a Carmine Muollo

PISA – Settantuno anni dopo aver conquistato il brevetto di paracadutista militare, Carmine Muollo, classe 1933, ha ricevuto una visita speciale che ha riportato alla luce una pagina importante della storia della Folgore.

A raggiungerlo a Volturara Irpina è stato il comandante del Centro Addestramento Paracadutismo (CAPAR) di Pisa, il colonnello Andrea Fiorentini, accompagnato dal sottufficiale di Corpo, primo maresciallo Carmine Laino.

Muollo aveva ottenuto il brevetto il 22 marzo 1955, quando il Centro Militare di Paracadutismo aveva ancora sede a Viterbo. Un documento che, a distanza di oltre sette decenni, conserva il valore di una scelta di vita e di un’appartenenza che il tempo non ha cancellato.

Nel corso dell’incontro, il colonnello Fiorentini gli ha consegnato il volume “Come Folgore dal cielo”, una lettera del comandante della Brigata Paracadutisti Folgore, generale di brigata Dario Paduano, e una copia dell’attestato originale del brevetto conquistato nel 1955.

Un gesto che va oltre la semplice celebrazione di un anniversario. È il riconoscimento a un uomo che ha fatto parte di una generazione di paracadutisti, protagonisti di una tradizione militare costruita sul coraggio, sulla preparazione e sul senso del dovere.

Durante la visita, Fiorentini ha anche illustrato il percorso compiuto dal Centro Addestramento Paracadutismo nel corso degli anni. Tecnologie, attrezzature e metodologie sono profondamente cambiate, ma alcuni principi sono rimasti immutati: realismo addestrativo, professionalità degli istruttori e spirito di servizio.

Il CAPAR, alle dipendenze della Brigata Folgore, rappresenta oggi l’unico ente dell’Esercito con competenza esclusiva nella formazione aviolancistica del personale della Difesa e dei Corpi armati dello Stato. Al Centro spettano inoltre la gestione e l’efficienza dei materiali aviolancistici e le capacità di aviorifornimento, anche nei teatri operativi all’estero.