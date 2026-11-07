A San Miniato un mese di iniziative contro la violenza sulle donne: il ricordo di Elisa Amato

SAN MINIATO – Teatro, incontri, laboratori, cinema, momenti di riflessione e commemorazioni. San Miniato si mobilita in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un ricco calendario di appuntamenti che, iniziato il 25 ottobre, accompagnerà il territorio fino al 28 dicembre.

L’iniziativa è promossa dal Comune di San Miniato, attraverso la Commissione comunale per le Pari Opportunità, insieme alle associazioni e alle realtà locali. Un programma che coinvolge scuole, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla parità.

Tra i momenti più significativi ci sarà quello di mercoledì 25 novembre, alle 10, in piazza Vittime del Femminicidio. L’assessora alle Pari Opportunità Elena Maggiorelli e la presidente della Commissione comunale Giulia Giannoni deporranno un mazzo di fiori alla panchina rossa dedicata a Elisa Amato, uccisa il 26 maggio 2018. Un gesto di memoria e raccoglimento per ricordare lei e tutte le donne vittime di violenza.

Il programma istituzionale proseguirà venerdì 4 e sabato 5 dicembre con uno spettacolo teatrale, il cui titolo sarà comunicato prossimamente, ispirato a una vicenda realmente accaduta e incentrato su una storia di emancipazione femminile. La rappresentazione del 4 dicembre, in programma al mattino, sarà riservata agli studenti, mentre quella di sabato 5, alle 16, sarà aperta a tutta la cittadinanza. Nell’occasione saranno ricordate anche Teresa Mattei e Fedra Neri Farolfi, alle quali saranno intitolate due strade del territorio comunale.

«Il 25 novembre non deve essere soltanto una ricorrenza simbolica, ma un’occasione per rinnovare un impegno che riguarda tutta la comunità», sottolinea l’assessora Elena Maggiorelli, ricordando l’importanza dell’educazione al rispetto e del superamento degli stereotipi, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

La presidente della Commissione Pari Opportunità, Giulia Giannoni, evidenzia invece il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni, sottolineando come cultura, teatro, lettura e confronto pubblico possano diventare strumenti per favorire consapevolezza e partecipazione.

Il calendario comprende numerosi appuntamenti distribuiti sul territorio. Dopo l’incontro del 25 ottobre promosso da FIDAPA BPW Italy, dedicato alle origini della violenza maschile e agli strumenti per contrastarla, il 10 novembre l’associazione Frida APS consegnerà alla Biblioteca comunale Mario Luzi due volumi di Le Plurali Editrice: “I sette peccati necessari” di Mona Eltahawy e “Ammutinate” di Eve Cambreleng e Blanche Sabbah.

Il 21 novembre, dalle 9.30 alle 13, il Coordinamento Donne SPI CGIL organizzerà il flash mob “Il rispetto non va in pensione”, al mercato di Ponte a Egola e davanti alla Coop di San Miniato Basso.

Il 24 novembre, alle 17.30, alla Casa Culturale di San Miniato Basso, si parlerà del ruolo dei caregiver con l’incontro “Chi cura chi cura? Caregiver: il volto nascosto della cura”, promosso dall’Azienda USL Toscana Centro e dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Nelle giornate del 24 e 27 novembre, dalle 8.30 alle 12, l’ASD Dojo Kintsugi Judo Club San Miniato proporrà al Palazzetto dello Sport di Fontevivo laboratori di difesa personale e approfondimento sugli stereotipi di genere rivolti alle classi quinte del Liceo Marconi.

Particolarmente ricco il programma del 25 novembre. Alle 15.30, nella Sala delle Sette Virtù del Palazzo Comunale, Cento Lire APS presenterà “Fuori dal silenzio, storie di coraggio”, con racconti e poesie nati da un percorso di scrittura che ha coinvolto studenti e adulti. Alle 18, al Centro Antiviolenza Frida Kahlo, Frida APS proporrà “La chiave di tutto”, una proiezione video seguita da un confronto sul patriarcato e sulla necessità di un cambiamento culturale. Il Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola promuoverà inoltre l’iniziativa “Vetrine contro la violenza”, coinvolgendo le attività commerciali.

Il 27 novembre, dalle 16 alle 18, al Bibliociaf di Ponte a Egola, sarà presentato il libro “Girls Will Be Girls” di Emer O’Toole, con la partecipazione della traduttrice Beatrice Gnassi e delle operatrici del Centro Antiviolenza.

A dicembre si proseguirà sabato 12, alle 17.30, a Palazzo Grifoni, con l’incontro “Le tre ghinee di Virginia Woolf: dalla violenza di genere alla cultura della pace”, organizzato dal Soroptimist International Club Valdarno Inferiore con la professoressa Liliana Rampello.

Il 19 dicembre, dalle 16 alle 17, allo Spazio Soci Coop di San Miniato Basso, l’associazione CA.TE.RI.NA. proporrà “Voce libera tutte”, un laboratorio gratuito dedicato alla fiducia in sé e alla sicurezza personale attraverso l’uso della voce.