Arno, arrivano 25 milioni dal Governo: Pisa punta a rafforzare lo Scolmatore contro il rischio alluvioni

PISA – Un investimento da 25 milioni di euro per rendere più sicuro uno dei territori maggiormente esposti al rischio idraulico. Il Governo ha assegnato nuove risorse per l’adeguamento dello Scolmatore dell’Arno, infrastruttura strategica per alleggerire la portata del fiume durante le piene e proteggere Pisa e le aree circostanti.

Ad annunciare il finanziamento è stato il sindaco Michele Conti, intervenuto al convegno “L’Arno che verrà: prospettive per il futuro del fiume, gestione, sicurezza e visione”, ospitato nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. I fondi sono stati destinati all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, che avrà un ruolo centrale nella programmazione degli interventi.

La necessità di potenziare lo Scolmatore è legata anche alle esperienze degli ultimi anni. Le piene del 2019 e del 2025 hanno infatti evidenziato quanto sia importante poter deviare verso il mare una parte delle acque dell’Arno, evitando che l’intera portata attraversi la città. Un sistema di difesa che comprende anche la cassa di espansione di Roffia e le paratie installate lungo i lungarni.

“Lo Scolmatore è una delle opere fondamentali per la sicurezza di Pisa”, ha sottolineato Conti, ringraziando il Governo e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci per lo stanziamento.

Il finanziamento pisano si inserisce in un più ampio programma nazionale da oltre 500 milioni di euro, comprensivi dei cofinanziamenti, destinato alla riduzione del rischio idrogeologico e alla realizzazione di interventi nelle zone colpite da calamità. Una parte consistente, pari a 470 milioni, arriva dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L’accordo prevede complessivamente 55 interventi, individuati dal Dipartimento Casa Italia insieme alle Autorità di bacino e agli altri organismi coinvolti.

Il tema della prevenzione assume un significato particolare a sessant’anni dalla drammatica alluvione del 1966. Per il sindaco, la sicurezza del territorio non può essere affidata soltanto alla gestione delle emergenze, ma richiede investimenti strutturali, manutenzione e monitoraggio costante.

Conti ha inoltre richiamato il lavoro dell’Autorità di bacino e della segretaria generale Gaia Checcucci, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni per programmare interventi efficaci.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il futuro dell’Arno, non soltanto come elemento da proteggere, ma come risorsa da valorizzare. Tra i progetti evocati dal primo cittadino c’è quello della navigabilità del fiume, con l’obiettivo di creare un collegamento tra il centro storico, il parco di San Rossore e il litorale.