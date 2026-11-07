DegustaPisa premia sette eccellenze del territorio. Ospite speciale lo chef Federico Fusca

PISA – Sette aziende, sette storie di passione e qualità e un patrimonio enogastronomico che racconta l’identità di un territorio. È il filo conduttore della quarta edizione di “DegustaPisa – Le eccellenze raccontano il territorio”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e di Terre di Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa.

La manifestazione si è svolta alla Borsa Merci della Camera di Commercio, riunendo rappresentanti delle istituzioni, amministratori dei Comuni coinvolti e dirigenti dell’associazione di categoria. Al centro della giornata le degustazioni gratuite di prodotti tipici, i momenti di approfondimento e soprattutto il riconoscimento assegnato a sette realtà imprenditoriali che si sono distinte per la qualità delle produzioni e l’attenzione alle materie prime.

Le aziende premiate sono Casalini Partino di Palaia, Ciapino di Molina di Quosa, nel comune di San Giuliano Terme, Pasticceria Anna e Alessio di Santo Pietro Belvedere, a Capannoli, El Merendero di Buti, Holearium di Usigliano, nel comune di Casciana Terme Lari, Beconcini Wines di San Miniato e Senti chi Capra di Fauglia.

«Il territorio pisano è ricco di aziende eccellenti, che meritano il nostro riconoscimento», ha dichiarato il presidente di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi, sottolineando il ruolo di queste imprese nella promozione della provincia attraverso prodotti di qualità e una particolare cura delle materie prime. Un patrimonio che si inserisce in una regione, la Toscana, ai vertici nazionali per numero di prodotti Dop e Igp.

Un ricordo particolare è stato dedicato dalla presidente di Fipe Confcommercio Pisa, Daniela Petraglia, a Nadia Santini, recentemente scomparsa, prima donna italiana a ottenere una stella Michelin. «Una grande signora della ristorazione italiana», ha ricordato, indicando nella sua esperienza un esempio di attenzione alla territorialità, alla semplicità e alla genuinità delle produzioni.

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha evidenziato il valore delle attività che ogni giorno investono energie e professionalità nel proprio lavoro, rimarcando come le eccellenze gastronomiche, insieme al patrimonio storico e artistico, rappresentino una risorsa importante anche per l’attrattività turistica del territorio.

Sulla necessità di fare rete si è soffermata anche Cristina Martelli, segretario generale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, ricordando il ruolo di iniziative come il Terre di Pisa Food&Wine Festival, diventate occasioni di incontro e valorizzazione delle produzioni locali.

Tra i protagonisti della giornata anche lo chef Federico Fusca, special guest dell’iniziativa e volto noto della televisione italiana, dove partecipa a programmi come “È sempre mezzogiorno” e “Il Gusto Giusto”. Con oltre un milione di follower sui social network, Fusca ha portato a DegustaPisa la propria esperienza e il suo racconto della cucina e dei prodotti del territorio.

Un viaggio tra vini, formaggi, salumi, dolci, prodotti da forno e liquori, presentati direttamente dalle aziende produttrici. Un’occasione per conoscere da vicino le realtà che contribuiscono a rendere riconoscibile l’identità gastronomica della provincia pisana.