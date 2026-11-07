Geofor, sciopero e possibili disagi il 9 e 10

Geofor ricorda che è stato proclamato uno sciopero per lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 dall’RSU della società. In ragione di ciò, l’Azienda invita cortesemente l’utenza ad esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario del servizio di raccolta “porta a porta”, pur rammentando che non è possibile prevedere con esattezza il grado di adesione allo sciopero da parte del personale addetto. Qualora il servizio di raccolta non potesse essere espletato, si prega la gentile utenza di ritirare i contenitori o i sacchi già esposti e di ripresentarli nel turno successivo previsto per la medesima tipologia di materiale. Geofor si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi sui territori serviti.