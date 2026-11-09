Bollette del gas, Pisa tra le province più care della Toscana: previsti 994 euro per l’inverno

PISA – Quasi mille euro di spesa per il gas nei mesi più freddi dell’anno. È quanto potrebbe spendere una famiglia media della provincia di Pisa tra ottobre 2026 e aprile 2027, secondo le stime elaborate dall’Osservatorio Switcho sulla base dei dati sui consumi di Arera.

La previsione per il territorio pisano è di 994 euro per la sola componente gas, con un consumo stimato di circa 1.137 Smc nei sette mesi presi in considerazione. Una cifra che colloca Pisa tra le province più care della Toscana per il riscaldamento domestico.

Il confronto regionale mostra infatti che soltanto Massa-Carrara, con 1.038 euro, Pistoia (1.034), Firenze (1.027), Siena (1.017) e Prato (1.010) presentano valori superiori. Sotto la soglia dei mille euro si trovano invece Pisa, Livorno (947 euro), Grosseto (943), Arezzo (918) e Lucca, che con 904 euro registra la previsione più contenuta.

La parte più consistente della spesa si concentrerà tra dicembre e gennaio, quando le temperature più basse faranno aumentare il ricorso agli impianti di riscaldamento. È proprio in questa fase che le famiglie rischiano di dover affrontare gli esborsi maggiori.