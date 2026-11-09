La stangata|
Bollette del gas, Pisa tra le province più care della Toscana: previsti 994 euro per l’inverno
I rincari
PISA – Quasi mille euro di spesa per il gas nei mesi più freddi dell’anno. È quanto potrebbe spendere una famiglia media della provincia di Pisa tra ottobre 2026 e aprile 2027, secondo le stime elaborate dall’Osservatorio Switcho sulla base dei dati sui consumi di Arera.
La previsione per il territorio pisano è di 994 euro per la sola componente gas, con un consumo stimato di circa 1.137 Smc nei sette mesi presi in considerazione. Una cifra che colloca Pisa tra le province più care della Toscana per il riscaldamento domestico.
Il confronto regionale mostra infatti che soltanto Massa-Carrara, con 1.038 euro, Pistoia (1.034), Firenze (1.027), Siena (1.017) e Prato (1.010) presentano valori superiori. Sotto la soglia dei mille euro si trovano invece Pisa, Livorno (947 euro), Grosseto (943), Arezzo (918) e Lucca, che con 904 euro registra la previsione più contenuta.
I mesi più freddi concentrano i consumi
La parte più consistente della spesa si concentrerà tra dicembre e gennaio, quando le temperature più basse faranno aumentare il ricorso agli impianti di riscaldamento. È proprio in questa fase che le famiglie rischiano di dover affrontare gli esborsi maggiori.
Va precisato che i 994 euro indicati per Pisa si riferiscono alla componente gas e non rappresentano necessariamente l’importo finale delle bollette, sul quale incidono anche trasporto, oneri e imposte.
Il risparmio possibile: quasi 300 euro
Dall’analisi emerge anche un dato interessante per i consumatori. Attraverso la scelta di una tariffa più conveniente, le famiglie pisane potrebbero risparmiare fino a circa 296 euro nell’arco dei sette mesi considerati.
Un margine che rende importante verificare le condizioni del proprio contratto e confrontare le offerte disponibili sul mercato, soprattutto in vista dell’inverno.
Per i cittadini della provincia di Pisa, dunque, il costo del riscaldamento si conferma una voce importante del bilancio familiare. E scegliere con attenzione la propria fornitura potrebbe contribuire a contenere una spesa destinata a pesare ancora una volta sulle economie domestiche.