La commemorazione|
San Miniato ricorda i Caduti di Nassiriya: giovedì la cerimonia commemorativa
Giovedì alle 10
SAN MINIATO BASSO – Un momento di raccoglimento e memoria per rendere omaggio alle vittime della strage di Nassiriya. Giovedì 12 novembre, alle ore 10, si terrà a San Miniato Basso la cerimonia commemorativa dedicata ai caduti dell’attentato terroristico del 2003 in Iraq.
La commemorazione avrà luogo presso il monumento di piazza Caduti di Nassiriya, luogo simbolo del ricordo di quanti persero la vita nella drammatica esplosione che colpì la base italiana dei Carabinieri e dei militari impegnati nella missione di pace.
Un appuntamento per rinnovare il ricordo delle vittime e rendere omaggio al loro sacrificio, mantenendo viva la memoria di una delle pagine più dolorose della storia recente italiana.
La cittadinanza è invitata a partecipare.