Stella Maris, completato il tetto del nuovo ospedale a Cisanello: issate le tre bandiere

PISA – Un nuovo importante traguardo per il cantiere del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi Stella Maris, in costruzione a Cisanello. La copertura dell’edificio è stata completata e, per celebrare questo passaggio, sono state issate sulla sommità della struttura la bandiera della Fondazione Stella Maris, quella italiana e quella europea.

Un momento simbolico che segna l’avvio di una nuova fase dei lavori e testimonia l’avanzamento di un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per la cura e la riabilitazione dei bambini e degli adolescenti.

Il punto sul cantiere

I lavori procedono secondo il programma. È stata completata la struttura in cemento armato di tutti i piani dell’edificio e, nei giorni scorsi, anche il tetto. Ultimato inoltre l’involucro del locale tecnico, insieme al tunnel che lo collega al piano interrato del nuovo ospedale.

Sul fronte economico, l’importo dei lavori eseguiti ha raggiunto circa 6 milioni di euro, pari al 25% del valore contrattuale dell’appalto. La conclusione dell’intervento è prevista all’inizio del 2028.

Per celebrare il traguardo si è svolta una piccola cerimonia privata, alla presenza dei vertici della Fondazione: il direttore generale Roberto Cutajar, il direttore sanitario Roberto Paladino, il direttore scientifico Giovanni Cioni e il presidente Giuliano Maffei. Presente anche monsignor Paccosi, vescovo di San Miniato, che ha impartito la benedizione prima dell’issaggio delle bandiere. Hanno partecipato inoltre i rappresentanti dell’impresa costruttrice, i progettisti e i responsabili del cantiere.

La copertura, che oggi ospita le tre bandiere, sarà destinata ad accogliere, una volta ultimata la struttura, i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia a servizio del complesso.

L’appello ai Comuni toscani

Parallelamente all’avanzamento del cantiere, Stella Maris ha avviato una mobilitazione per coinvolgere le comunità locali nel sostegno al progetto. Il presidente Giuliano Maffei ha scritto ai sindaci di tutti i Comuni della Toscana, invitandoli a diventare ambasciatori della campagna «Mattoncino su mattoncino costruiamo insieme il Nuovo Ospedale».

L’obiettivo è promuovere iniziative di raccolta fondi, eventi sul territorio, crowdfunding civico e collaborazioni con le realtà imprenditoriali locali.

«Siamo ben consapevoli che i bilanci comunali sono sottoposti a rigidi vincoli normativi – spiega Maffei –. Quello che chiediamo alle comunità di cittadini, attraverso i loro sindaci, è di sostenerci con piccoli gesti. Ogni azione, anche la più piccola, è per noi importante: i costi dell’ospedale sono molto elevati e ogni mattoncino è decisivo».

La campagna di Natale

È partita anche la campagna natalizia «Questo Natale dona un mattoncino di speranza», attraverso la quale chiunque potrà contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale, scegliendo anche di destinare la propria donazione a specifici progetti, come l’allestimento delle camere di degenza o la realizzazione della piscina riabilitativa.

«Stiamo realizzando una struttura all’avanguardia, immersa nel verde, progettata a misura di bambino e pensata per coniugare l’alta tecnologia scientifica con l’umanizzazione delle cure», conclude Maffei.