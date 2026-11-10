Punti Sospesi, dagli avanzi della lana un progetto solidale

Ma Punti Sospesi ha saputo radicare questa missione sul territorio con un’impronta unica e circolare: Beatrice raccoglie in donazione scarti di filato tessile e misto lana, assembla i fili e ingaggia le sapienti mani delle donne del territorio attraverso corsi di uncinetto e la formula del “gomitolo sospeso”. Un filo sottile ma resistentissimo che lega il recupero dei materiali, l’artigianato e l’aiuto verso chi si trova in situazioni di fragilità. Un’iniziativa no-profit resa possibile grazie alla sinergia e alla calorosa accoglienza degli Amici della Chiocciola, che hanno aperto le porte di questo progetto solidale ospitando gli incontri e i laboratori presso il Bar Bellavista. I frutti di questo lavoro collettivo non hanno tardato ad arrivare, mettendo a segno numeri straordinari: in soli due mesi di attività, la rete di volontarie ha confezionato ben 29 cappelli e 9 coperte intere, pronte per essere consegnate e portare sollievo a chi ne ha più bisogno durante i mesi freddi. «Sheep Italia trasforma un filo di lana in un gesto concreto di solidarietà, ed è proprio questo il valore che cerchiamo di esprimere ogni giorno con Punti Sospesi», viene spiegato dai promotori dell’iniziativa. Un esempio virtuoso di come l’unione tra associazioni, spazi di ritrovo locali e la generosità delle persone possa fare la differenza, un punto dopo l’altro. Operazione solidale che presto approderà anche al circolo Acli “La Rocca” in Piazza della Vittoria, dove è stata data disponibilità ad organizzare un gruppo di raccolta. Iniziativa che ha trovato anche il sostegno della sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande. «Un gruppo solidale ed altruistico cui possiamo dire semplicemente grazie – dice la prima cittadina. – Sheep Italia è un’organizzazione senza scopo di lucro, che compie gesti di solidarietà verso le persone che si trovano in situazioni di fragilità. Un ringraziamento di cuore per tanta generosità silenziosa». Per continuare questo importante percorso, il gruppo lancia ora un invito a tutta la comunità: “siamo alla ricerca di filati per poter proseguire il nostro lavoro. Chiunque voglia contribuire donando scarti tessili e gomitoli, o desideri partecipare attivamente ai laboratori, può seguire la pagina Facebook degli “Amici della Chiocciola” per rimanere aggiornato e unirsi al gruppo, oppure fare riferimento agli incontri ospitati direttamente al Bar Bellavista. Ogni filo e ogni paio di mani in più serviranno a creare nuovo calore per chi ne ha più bisogno”.