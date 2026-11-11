Servizi demografici, dal 16 novembre nuovi orari di apertura al pubblico

A partire da lunedì 16 novembre 2026 entreranno in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico degli sportelli URP e dei Servizi Demografici del Comune di San Miniato. La riorganizzazione, disposta con decreto del Sindaco Simone Giglioli, interessa le sedi di San Miniato Basso, Ponte a Egola e San Miniato e ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità degli uffici, garantendo una distribuzione più equilibrata degli accessi e una risposta efficiente alle esigenze dei cittadini.