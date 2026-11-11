a San Miniato|
Servizi demografici, dal 16 novembre nuovi orari di apertura al pubblico
Riorganizzati gli sportelli di San Miniato Basso, Ponte a Egola e San Miniato. Il sabato garantito esclusivamente il servizio per la registrazione dei decessi.
A partire da lunedì 16 novembre 2026 entreranno in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico degli sportelli URP e dei Servizi Demografici del Comune di San Miniato. La riorganizzazione, disposta con decreto del Sindaco Simone Giglioli, interessa le sedi di San Miniato Basso, Ponte a Egola e San Miniato e ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità degli uffici, garantendo una distribuzione più equilibrata degli accessi e una risposta efficiente alle esigenze dei cittadini.
La rimodulazione tiene conto delle mutate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla progressiva sostituzione delle carte d’identità cartacee con quelle elettroniche. Dopo il periodo di maggiore affluenza registrato nei mesi estivi, in particolare ad agosto, viene quindi superata la necessità di mantenere l’apertura ordinaria del sabato presso lo sportello di San Miniato Basso.
A partire dal 16 novembre, il sabato sarà garantito esclusivamente il servizio per la registrazione dei decessi, mentre gli altri servizi saranno disponibili secondo i nuovi orari settimanali.
La riorganizzazione valorizza inoltre la recente apertura dello sportello URP-Anagrafe di Ponte a Egola, ampliando le possibilità di accesso ai servizi sul territorio e offrendo ai cittadini più opportunità di scelta tra le diverse sedi comunali.
A partire dal 16 novembre, gli sportelli del Comune di San Miniato seguono i seguenti orari di apertura al pubblico: Lo Sportello URP-Demografici di San Miniato Basso, situato in Via Aporti, è aperto dal lunedì al mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il giovedì con orario continuato dalle 9.00 alle 17.00, mentre il sabato l’accesso è riservato esclusivamente alla registrazione dei decessi. Lo Sportello URP-Anagrafe di Ponte a Egola, in Via Ferrari, riceve il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. Infine, lo Sportello URP-Anagrafe di San Miniato, presso il Municipio, è aperto il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.