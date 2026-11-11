Università degli Adulti di Pisa, inaugurato l’anno accademico

LETIZIA MARSILI è un’ecotossicologa marina che dal 1988 si occupa del monitoraggio di specie a rischio come cetacei, pinnipedi, uccelli, tartarughe marine ed elasmobranchi, sviluppando tecniche non distruttive e colture cellulari per valutare l’impatto di contaminanti ambientali come OCs, PAHs e PFAS. È professoressa ordinaria di Ecologia, coordina il gruppo Magiamare-Siena e dirige due laboratori. Ricopre inoltre il ruolo di coordinatrice del Dottorato in Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari, di commissaria ASN per Ecologia e di direttrice del Centro Interuniversitario per la Ricerca sui Cetacei (CIRCE). È referente per l’ambiente marino per la Regione Toscana nell’ambito dell’accordo NatNeT ed è membro di comitati scientifici e direttivi tra cui il Parco della Maremma, la Consulta Biodiversità Toscana e la Casa dei Pesci Talamone. È autrice di 143 pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed e vanta una riconosciuta attività di divulgazione scientifica e nel campo della citizen science. Ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Siena, la laurea in Scienze presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università di Siena, l’abilitazione alla professione di biologo, il dottorato di ricerca e l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia. Ha inoltre seguito numerosissimi corsi di formazione sulla salute umana presso il CNR dell’Università di Siena, sulla sicurezza ambientale e di primo soccorso. Le sue principali linee di ricerca riguardano l’ecotossicologia e la conservazione di specie a rischio, la biodiversità e la qualità ambientale in ecosistemi vulnerabili, la pesca sostenibile, le risorse alieutiche e i sistemi produttivi circolari, le specie aliene, gli impatti ecologici e la gestione della biodiversità in relazione ai cambiamenti climatici, oltre a One Health, divulgazione e citizen science.