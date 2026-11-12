Cisanello, Giani: “Ormai tre quarti del nuovo ospedale è realizzato”

Il cantiere del nuovo ospedale di Cisanello ha raggiunto il 75 per cento di avanzamento. Un risultato significativo. A fare il punto, oggi pomeriggio, è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che accompagnato dalla direttrice generale dell’Aoup pisana, Katia Belvedere, dal rettore dell’università di Pisa, Riccardo Zucchi, e da alcuni rappresentanti istituzionali del territorio tra cui il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha visitato il cantiere per verificare lo stato di realizzazione di un’opera strategica per la sanità toscana e nazionale.

“Ormai tre quarti dell’opera è realizzata”, ha sottolineato Giani, evidenziando come la struttura stia progressivamente assumendo la propria fisionomia e come siano sempre più concrete le prospettive di entrata in funzione dei nuovi spazi.

La prima tappa concreta del percorso di trasferimento è prevista per gennaio, quando nella nuova palazzina si insedieranno la direzione generale e il personale amministrativo. Saranno complessivamente 490 le persone che prenderanno servizio nella struttura, affiancandosi al personale già impegnato nei reparti attualmente in funzione.

Un passaggio importante, anche perché darà impulso al progressivo trasferimento delle altre attività ospedaliere.

“Sono convinto che con il trasferimento della struttura amministrativa darà il via al trasferimento anche dei reparti clinici”, ha osservato il presidente Giani.

Tra gli elementi che caratterizzano il nuovo complesso c’è la cosiddetta “main street”, il grande corridoio coperto di circa 250 metri che collegherà la zona degli uffici amministrativi, dei laboratori e dell’università con l’ingresso principale della struttura. Particolarmente avanzati risultano anche gli spazi destinati all’università, ormai completati all’esterno.

Il progetto si configura sempre più come qualcosa che va oltre la realizzazione di un nuovo ospedale.

“Sarà una vera e propria cittadella della salute, unica in Italia”, ha affermato Giani, sottolineando il ruolo che la struttura è destinata ad assumere nel panorama sanitario nazionale, insieme all’ospedale di Careggi a Firenze.

Un polo moderno e proiettato verso l’innovazione, nel quale troverà spazio anche il centro di simulazione robotica, definito dal presidente un vero e proprio “teatro”, destinato a diventare un punto di riferimento per la formazione e la certificazione nella chirurgia robotica, a servizio della sanità toscana e potenzialmente anche di altre realtà sanitarie.

Il cronoprogramma guarda inoltre al periodo tra giugno e settembre del prossimo anno quando è previsto il trasferimento a Cisanello del settore materno-infantile, un ulteriore passaggio nel percorso di progressiva concentrazione delle attività nella nuova struttura.

“Siamo ancora in un cantiere, ma si può già percepire quel che sarà questo complesso”, ha concluso Giani, che oltre ad esprimere “grande soddisfazione per l’avanzamento dei lavori”, ha anche sottolineato “l’aiuto che darà l’Inail attraverso l’acquisizione di due palazzi” per un importo complessivo di circa 200 milioni di euro.