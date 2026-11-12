L'iniziativa|
Dai paracadute della Folgore un aiuto alle donne operate al seno: donate cento sacche all’ospedale di Pisa
A Cisanello
PISA – Dai cieli alle corsie ospedaliere, da strumento militare a oggetto di solidarietà. I paracadute dismessi della Brigata Paracadutisti Folgore hanno trovato una nuova destinazione, trasformandosi in circa cento sacche porta drenaggio donate al Centro clinico senologico dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana.
Un’iniziativa che unisce recupero dei materiali e attenzione verso le donne che affrontano un intervento chirurgico per tumore al seno. Le sacche rappresentano infatti un ausilio concreto durante il periodo postoperatorio: consentono di contenere e trasportare più comodamente i dispositivi di drenaggio, rendendo meno difficili alcuni momenti della convalescenza.
A realizzarle è stata la Fondazione Scriptorium Foroiuliense, con sede a San Daniele del Friuli, utilizzando il materiale messo a disposizione dalla Brigata Folgore.
La consegna si è svolta al circolo del Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa. Presenti il comandante della Brigata Folgore, generale di brigata Dario Paduano, insieme ai suoi paracadutisti, e il presidente della Fondazione, Roberto Giurano.
Per l’Aoup hanno partecipato Matteo Ghilli, direttore del Centro clinico senologico, e Giancarla Fascio, coordinatrice infermieristica. Presenti anche Edna Maria Ghobert, presidente dell’Associazione senologica internazionale, e le volontarie Gabriella Marrucci, Cristina Pasquinelli, Lucia Pasqualetti e Sandra Baglioni.
Quello della Folgore con l’ospedale pisano è un rapporto di vicinanza che prosegue da tempo, anche attraverso le donazioni di sangue effettuate dai paracadutisti, particolarmente preziose nei periodi in cui le scorte sono più difficili da garantire.
Questa volta la solidarietà ha preso la forma di un progetto capace di dare nuova vita a materiali destinati altrimenti a essere dismessi, trasformandoli in un sostegno concreto per le pazienti.
Un gesto che dimostra come anche ciò che ha concluso la propria missione possa tornare utile, assumendo un significato ancora più importante: stare accanto a chi affronta un percorso di cura.