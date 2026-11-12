Dai paracadute della Folgore un aiuto alle donne operate al seno: donate cento sacche all’ospedale di Pisa

Un’iniziativa che unisce recupero dei materiali e attenzione verso le donne che affrontano un intervento chirurgico per tumore al seno. Le sacche rappresentano infatti un ausilio concreto durante il periodo postoperatorio: consentono di contenere e trasportare più comodamente i dispositivi di drenaggio, rendendo meno difficili alcuni momenti della convalescenza.

La consegna si è svolta al circolo del Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa. Presenti il comandante della Brigata Folgore, generale di brigata Dario Paduano, insieme ai suoi paracadutisti, e il presidente della Fondazione, Roberto Giurano.

Per l’Aoup hanno partecipato Matteo Ghilli, direttore del Centro clinico senologico, e Giancarla Fascio, coordinatrice infermieristica. Presenti anche Edna Maria Ghobert, presidente dell’Associazione senologica internazionale, e le volontarie Gabriella Marrucci, Cristina Pasquinelli, Lucia Pasqualetti e Sandra Baglioni.