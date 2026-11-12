Santa Croce sull’Arno commemora le vittime di Nassiriya

Questa mattina il sindaco Roberto Giannoni, gli esponenti della giunta comunale e del consiglio, le associazioni di volontariato di Santa Croce sull’Arno e le rappresentanze militari del territorio si sono ritrovati in Largo caduti di Nassiryia, davanti la stazione dell’Arma dei carabinieri per commemorare i caduti di quell’attentato. La cerimonia è stata arricchita dall’esecuzione del silenzio al violino, sotto un gazebo approntato dalla pubblica Assistenza di Santa Croce del violinista Gabriele Casolari . Alla cerimonia erano presenti anche i ragazzi dell’istituto comprensivo di Santa Croce sull’Arno.

“Una mattinata di pioggia – ha detto il sindaco Roberto Giannoni – non ci ha impedito di ricordare i nostri carabinieri,militari e civili caduti in una missione di pace. Ringrazio i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Santa Croce sull’Arno e i loro insegnanti per aver partecipato alla cerimonia, a loro ho ricordato che il dovere, l’impegno civile ma anche l’impegno scolastico non sono rimandabili proprio come la commemorazione di oggi. Ringrazio anche il violinista Gabriele Casolari per l’esecuzione del Silenzio e del nostro inno nazionale. Una comunità unita ha onorato questi eroi della pace,grazie a tutti i presenti, alle associazioni di volontariato,agli assessori e consiglieri comunali e all’Associazione Nazionale Carabinieri Santa Croce Sull’Arno e a tutti i cittadini presenti”.