SANTA CROCE SULL’ARNO – Il Natale comincia a farsi sentire a Santa Croce sull’Arno. Nella mattinata di lunedì è arrivato in piazza Garibaldi, davanti alla chiesa di San Lorenzo, il grande abete che sarà addobbato per le festività e che martedì 24 novembre, alle 18, verrà illuminato con la tradizionale accensione.

Ma non sarà l’unico albero a portare l’atmosfera natalizia nel territorio comunale. Altri due abeti sono stati collocati in piazza del Popolo, davanti al municipio, e in piazza Panattoni, a Staffoli.

A scegliere personalmente gli alberi è stato il sindaco Roberto Giannoni, che anche quest’anno si è recato all’Abetone per recuperarli.

“Anche quest’anno sono andato all’Abetone a prendere gli alberi di Natale. Ieri mattina lo abbiamo sistemato in piazza Giuseppe Garibaldi. Gli altri due sono stati collocati davanti al municipio e a Staffoli”, ha spiegato il primo cittadino.

Dietro la scelta c’è anche una precisa attenzione ambientale. Gli abeti provengono infatti dai boschi dell’Appennino tosco-emiliano e sono stati abbattuti nell’ambito degli interventi di manutenzione forestale, perché cresciuti troppo vicini ad altri alberi e destinati comunque al taglio.

“È una scelta che rispetta l’ambiente: non tagliamo nessun albero in più per il nostro Natale. Si tratta di abeti che sarebbero stati comunque rimossi per consentire una corretta manutenzione del bosco. Anche il vicino Comune di Castelfranco ha seguito questa scelta”, ha sottolineato Giannoni.

Il sindaco ha quindi rivolto un invito alla cittadinanza, soprattutto ai più piccoli, per il momento più atteso: l’accensione dell’albero di piazza Garibaldi, in programma martedì 24 novembre alle 18.