Dal 12 novembre al 23 dicembre 2026, tre rilevatori ISTAT sono presenti sul territorio di Fucecchio e delle frazioni per supportare le famiglie coinvolte nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, in particolare per il recupero delle mancate risposte e la compilazione dei questionari.

Gli operatori sono muniti di tesserino di riconoscimento e tablet e svolgono attività di assistenza direttamente sul territorio. In queste settimane, tuttavia, si stanno registrando ritardi nella consegna delle lettere informative inviate dall’ISTAT alle famiglie selezionate, a causa di rallentamenti logistici da parte del corriere incaricato. In molti casi, quindi, le comunicazioni contenenti le credenziali per accedere al questionario non sono ancora arrivate a destinazione. La notizia dell’avvio del Censimento potrebbe comunque essere stata ricevuta attraverso la propria casella PEC o tramite l’App IO. In attesa della lettera informativa, le famiglie campione possono compilare autonomamente il questionario online fino al 6 dicembre, utilizzando SPID o Carta d’identità elettronica (CIE), attraverso il portale ufficiale: https://raccoltadati.istat.it/questionario/.

Proprio a causa dei ritardi nella consegna delle comunicazioni, il contatto da parte di un rilevatore potrebbe cogliere di sorpresa le famiglie interessate. Per questo motivo, il Comune invita i cittadini che dovessero essere contattati e desiderassero avere conferma del proprio coinvolgimento nel Censimento o verificare l’identità dell’operatore a rivolgersi al Centro comunale di rilevazione, al numero 0571 268290. Il Centro è a disposizione anche per fornire chiarimenti e assistenza nella compilazione dei questionari. Si ricorda che la partecipazione al Censimento è obbligatoria per le famiglie selezionate, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 322/1989. La mancata partecipazione è soggetta a sanzioni.