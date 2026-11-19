Nuove disposizioni per la circolazione dei mezzi pesanti nella zona artigianale de Le Botteghe. A partire da lunedì 23 novembre, entrerà in vigore un’ordinanza che introduce il divieto di transito da via delle Colmate anche per i veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico. La nuova regolamentazione prevede che tutti i veicoli di peso superiore a 35 quintali utilizzino esclusivamente via Copernico sia per accedere alla zona industriale sia per uscirne. La modifica, finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità nell’area, interesserà direttamente le attività imprenditoriali insediate nella zona. Per questo motivo, l’amministrazione comunale invita le aziende a informare tempestivamente autisti, fornitori e trasportatori delle nuove disposizioni, affinché possano adeguare i propri percorsi ed evitare il transito da via delle Colmate. Il rispetto dell’ordinanza sarà garantito attraverso i controlli della Polizia Locale. «La collaborazione di tutte le attività interessate è fondamentale per rendere effettive queste modifiche e migliorare le condizioni di sicurezza della zona artigianale», sottolinea l’assessore alla Viabilità Marco Padovani.