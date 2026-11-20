“Da troppo tempo, infatti, il Comune è interessato da ripetute rotture delle condotte che provocano frequenti interruzioni del servizio. Guasti che non rappresentano più episodi isolati, ma una vera e propria criticità cronica, capace di generare disservizi prolungati e pesanti ripercussioni sulla

quotidianità delle famiglie e sull’operatività delle attività economiche locali – scrivono dalla lista. – Con l’invio delle firme ad Acque S.p.A. e la richiesta formale alla Prima Cittadina, Sinistra Plurale chiede di superare la logica dell’emergenza per avviare un intervento strutturale e risolutivo. A tal

fine, sollecitiamo la Sindaca affinché promuova con urgenza un’assemblea pubblica, aperta a tutta la popolazione, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e dei rappresentanti di Acque S.p.A. Quattro i punti fondamentali su cui i cittadini chiedono chiarezza e impegni precisi: 1) stato delle infrastrutture: una fotografia reale, trasparente e aggiornata delle condizioni in cui versa attualmente la rete idrica comunale; 2)piano di investimento pluriennale: quali risorse e quali progetti concreti siano previsti per la sostituzione definitiva delle condotte ormai deteriorate; 3) qualità tecnica del servizio, quali misure di efficientamento si intendano mettere in campo per ridurre le dispersioni e prevenire il ripetersi dei guasti; 4) tempi e modalità, l’impegno formale a comunicare un cronoprogramma certo e trasparente sull’attuazione dei lavori programmati. Ci auguriamo che la Sindaca accolga tempestivamente questo appello, facendosi portavoce delle esigenze della comunità, e che i vertici di Acque S.p.A. diano seguito alle richieste sottoscritte dai cittadini. La partecipazione registrata con questa raccolta firme merita rispetto e risposte concrete,

non più rinvii”.