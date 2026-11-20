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Emergenza idrica: 200 firme ad Acque da Sinistra Plurale, che chiede un’assemblea
“Non si placa il malcontento dei cittadini di Santa Maria a Monte di fronte ai continui disagi legati all’erogazione dell’acqua potabile”. E’ il commento della lista ‘Sinistra Plurale’, che nei giorni scorsi ha ufficialmente inviato al Presidente di Acque S.p.A., ente gestore del servizio idrico integrato, i moduli di una petizione popolare che ha raccolto circa 200 firme in tutto il territorio comunale. Contestualmente, il gruppo ha protocollato
una lettera formale indirizzata alla Sindaca Manuela Del Grande, chiedendole di farsi direttamente promotrice dell’istanza dei cittadini presso il gestore e di attivarsi per la convocazione di un’assemblea pubblica.
“Da troppo tempo, infatti, il Comune è interessato da ripetute rotture delle condotte che provocano frequenti interruzioni del servizio. Guasti che non rappresentano più episodi isolati, ma una vera e propria criticità cronica, capace di generare disservizi prolungati e pesanti ripercussioni sulla
quotidianità delle famiglie e sull’operatività delle attività economiche locali – scrivono dalla lista. – Con l’invio delle firme ad Acque S.p.A. e la richiesta formale alla Prima Cittadina, Sinistra Plurale chiede di superare la logica dell’emergenza per avviare un intervento strutturale e risolutivo. A tal
fine, sollecitiamo la Sindaca affinché promuova con urgenza un’assemblea pubblica, aperta a tutta la popolazione, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e dei rappresentanti di Acque S.p.A. Quattro i punti fondamentali su cui i cittadini chiedono chiarezza e impegni precisi: 1) stato delle infrastrutture: una fotografia reale, trasparente e aggiornata delle condizioni in cui versa attualmente la rete idrica comunale; 2)piano di investimento pluriennale: quali risorse e quali progetti concreti siano previsti per la sostituzione definitiva delle condotte ormai deteriorate; 3) qualità tecnica del servizio, quali misure di efficientamento si intendano mettere in campo per ridurre le dispersioni e prevenire il ripetersi dei guasti; 4) tempi e modalità, l’impegno formale a comunicare un cronoprogramma certo e trasparente sull’attuazione dei lavori programmati. Ci auguriamo che la Sindaca accolga tempestivamente questo appello, facendosi portavoce delle esigenze della comunità, e che i vertici di Acque S.p.A. diano seguito alle richieste sottoscritte dai cittadini. La partecipazione registrata con questa raccolta firme merita rispetto e risposte concrete,
non più rinvii”.