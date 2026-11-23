700 partecipanti al ventesimo Memorial Saverio Masi: sport e solidarietà sulle Mura e al Camposanto
A Pisa
PISA – Settecento persone in cammino per ricordare Saverio Masi, vigile del fuoco pisano scomparso, e sostenere un progetto di solidarietà. Si è svolta ieri, domenica 22 novembre, la ventesima edizione del Memorial Saverio Masi, un appuntamento che negli anni ha consolidato la propria partecipazione, unendo sport, memoria e beneficenza.
La camminata cittadina ha attraversato due luoghi simbolo di Pisa: le Mura e il Camposanto Monumentale, eccezionalmente resi accessibili grazie alla collaborazione tra i rispettivi enti gestori, il Comitato Saverio Masi e il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa.
La manifestazione ha avuto anche un importante obiettivo solidale. I fondi raccolti attraverso le quote di iscrizione saranno infatti destinati all’ASD APS Eppursimuove, presente all’iniziativa con i propri soci, per sostenere i diversi progetti dell’associazione e contribuire al mantenimento della nuova sede.
Grande la soddisfazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa per aver partecipato all’organizzazione di questa ventesima edizione.
«Saverio è sempre con noi e questa manifestazione si fonda sullo spirito di collaborazione e sulla voglia di fare squadra: gli stessi principi che contraddistinguevano Saverio e che animano ogni giorno l’operato dei Vigili del Fuoco», ha dichiarato il comandante provinciale, primo dirigente ingegner Antonio Giangiobbe.
Un’edizione speciale, dunque, quella del ventennale, che ha rinnovato il ricordo di Saverio Masi attraverso una giornata di partecipazione collettiva, trasformando ancora una volta la memoria in un gesto concreto di solidarietà.