PISA – Settecento persone in cammino per ricordare Saverio Masi, vigile del fuoco pisano scomparso, e sostenere un progetto di solidarietà. Si è svolta ieri, domenica 22 novembre, la ventesima edizione del Memorial Saverio Masi, un appuntamento che negli anni ha consolidato la propria partecipazione, unendo sport, memoria e beneficenza.

La camminata cittadina ha attraversato due luoghi simbolo di Pisa: le Mura e il Camposanto Monumentale, eccezionalmente resi accessibili grazie alla collaborazione tra i rispettivi enti gestori, il Comitato Saverio Masi e il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa.

La manifestazione ha avuto anche un importante obiettivo solidale. I fondi raccolti attraverso le quote di iscrizione saranno infatti destinati all’ASD APS Eppursimuove, presente all’iniziativa con i propri soci, per sostenere i diversi progetti dell’associazione e contribuire al mantenimento della nuova sede.

Grande la soddisfazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa per aver partecipato all’organizzazione di questa ventesima edizione.

«Saverio è sempre con noi e questa manifestazione si fonda sullo spirito di collaborazione e sulla voglia di fare squadra: gli stessi principi che contraddistinguevano Saverio e che animano ogni giorno l’operato dei Vigili del Fuoco», ha dichiarato il comandante provinciale, primo dirigente ingegner Antonio Giangiobbe.