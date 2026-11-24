Nei tanti anni ed impegni istituzionali, anche la gestione delle relazioni stampa del comune di San Miniato. Nell’ultimo anno ha dovuto attraversare le difficoltà di una malattia a cui Pinochi ha tenuto testa finché ha potuto, partecipando a eventi istituzionali e mantenendo le sue numerose collaborazioni professionali per le quali era conosciuta in tutto il circondario dell’Empolese Valdelsa.

Giornalista dal 2004, Francesca Pinochi ha esordito nella stampa locale collaborando con il quotidiano Il Tirreno e con l’emittente locale Radio Lady, dove è stata per lungo tempo la voce del radiogiornale. A seguire è approdata ad Antenna 5 come redattrice, conduttrice e autrice di servizi.

Il suo impegno è virato anche nella comunicazione pubblica: è stata a capo dell’Ufficio Stampa prima del Comune di San Miniato e poi del Comune di Capraia e Limite, dove era tutt’ora in servizio. Negli ultimi anni ha collaborato per la comunicazione dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Ha collaborato come giornalista anche nell’ufficio stampa di Toscana Promozione Turistica.

Infine, importanti anche le esperienze amministrative: è stata assessora comunale a Certaldo tra il 2014 e il 2019 nella prima giunta del sindaco Giacomo Cucini con deleghe a Cultura ed eventi, Comunicazione, Innovazione e smart city, Turismo e marketing territoriale. A settembre del 2025 è stata nominata assessora alla Cultura, Partecipazione e Comunicazione del Comune di Montaione nell’attuale mandato del sindaco Paolo Pomponi.

Come giornalista impegnata nel settore culturale ed enogastronomico, sono stati innumerevoli gli impegni a cui ha contribuito con la propria professionalità e il suo impegno, ricevendo attestati di stima da tutti gli attori chiamati in causa.