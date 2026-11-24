PISA – Un’intuizione capace di cambiare il modo di fare i conti, aprire nuove strade alla conoscenza e lasciare un’impronta indelebile nella storia della scienza. È quella di Leonardo Pisano, universalmente conosciuto come Fibonacci, uno dei più grandi matematici del Medioevo e una delle figure di maggior prestigio espresse dalla Toscana.

Ieri, 23 novembre, si è celebrato il Fibonacci Day, la giornata internazionale dedicata al matematico pisano. Una ricorrenza che non è stata scelta casualmente: la data richiama infatti i primi quattro numeri della celebre successione di Fibonacci, 1, 1, 2 e 3, che ne rappresentano l’inizio.

Nato a Pisa intorno al 1170, Leonardo Pisano ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione in Europa del sistema di numerazione indo-arabico. Il suo contributo più importante è legato al Liber Abaci, pubblicato nel 1202, un’opera destinata a segnare una svolta nella storia della matematica.

Attraverso questo trattato, Fibonacci contribuì a far conoscere un metodo di numerazione basato sulle dieci cifre, da 0 a 9, compreso lo zero, che offriva possibilità di calcolo decisamente più semplici ed efficaci rispetto al tradizionale sistema dei numeri romani. Una trasformazione destinata ad avere conseguenze enormi non soltanto nella matematica, ma anche nella vita economica e commerciale, facilitando operazioni, contabilità e scambi.

Il nome di Fibonacci è legato soprattutto alla successione numerica che porta il suo nome. Una sequenza nella quale ogni numero, a partire dai primi due, è il risultato della somma dei due precedenti. Una regola apparentemente semplice, ma dalle implicazioni straordinarie, che ancora oggi continua a essere studiata e approfondita da matematici e scienziati, oltre ad affascinare artisti e studiosi delle proporzioni.

La sua figura si inserisce in quella grande stagione della conoscenza nella quale matematica, geometria e ricerca delle proporzioni hanno assunto un ruolo centrale nella comprensione della realtà. Un patrimonio culturale che avrebbe trovato espressione anche negli studi e nell’opera di Leonardo da Vinci, altro straordinario protagonista della storia italiana.

A distanza di oltre otto secoli, il contributo di Leonardo Pisano conserva dunque tutta la sua attualità. La sua opera ha contribuito a trasformare il linguaggio dei numeri e a costruire strumenti ancora oggi indispensabili per la società moderna.