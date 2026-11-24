PISA – Anche la Toscana partecipa alla campagna del Gruppo FS contro la violenza sulle donne. Sarà la stazione di Pisa Centrale a illuminarsi di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre domani, 25 novembre.

Sono trenta le stazioni ferroviarie italiane che si tingono di rosso, da Nord a Sud, per lanciare un messaggio di sensibilizzazione e ribadire l’impegno del Gruppo FS nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza, abuso e discriminazione di genere.

«C’è una linea che non va oltrepassata. Quella del rispetto, della libertà e della dignità di ogni donna»: è questo il messaggio scelto dal Gruppo FS per accompagnare l’iniziativa. Anche la sede centrale del Gruppo sarà coinvolta, con il posizionamento simbolico di scarpette rosse.

Accanto all’illuminazione delle stazioni, il progetto prevede una guida pratica realizzata in collaborazione con Fondazione Libellula, pensata per aiutare a riconoscere i segnali della violenza, anche quelli meno evidenti. Il documento affronta non soltanto la violenza fisica e psicologica, ma anche quella economica e le nuove forme di abuso legate agli strumenti digitali.

Controllo dei messaggi e delle password, isolamento da amici e familiari, minacce, ricatti, umiliazioni ripetute e limitazioni dell’autonomia economica: sono alcuni dei comportamenti che possono nascondere situazioni di violenza e che la guida invita a non sottovalutare, indicando anche i principali riferimenti per chiedere aiuto.

«Contrastare la violenza contro le donne significa promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla conoscenza e sulla valorizzazione delle unicità di ogni persona», ha dichiarato Francesca Stacchiotti, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo FS, ribadendo il principio di tolleranza zero nei confronti di molestie e discriminazioni.

Il Gruppo FS ha inoltre ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere: attualmente sono 14 le società certificate, con politiche che interessano oltre 70mila persone.