San Miniato ha ricordato Luciano Nacci, sindaco del Comune dal 25 luglio 1975 al 7 novembre 1985, in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa. La commemorazione si è svolta martedì 24 novembre al cimitero di Ponte a Elsa, dove Nacci riposa, alla presenza del sindaco Simone Giglioli, della consigliera comunale Rosanna Matteoli e della sezione Anpi di San Miniato, che hanno voluto rendergli omaggio e rinnovare il ricordo del suo impegno alla guida della comunità sanminiatese.

Esponente del Partito Comunista Italiano, Luciano Nacci ha amministrato San Miniato per dieci anni, attraversando una fase importante della storia cittadina. Tra le iniziative che hanno caratterizzato il suo mandato viene ricordata, in particolare, l’apertura nel 1980 del primo asilo nido comunale. Con questa cerimonia, l’Amministrazione comunale ha voluto mantenere viva la memoria di una figura che ha fatto parte della storia istituzionale e amministrativa di San Miniato, ricordandone il percorso e le scelte compiute durante gli anni del suo mandato.