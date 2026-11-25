Lo fa con la sua opera “I cercatori di paguri”. All’Arsenale di Venezia, dal 7 al 29 novembre 2026, il suo lavoro è esposto in una rassegna capace di inscenare dialoghi plurali, grazie ad artisti e opere che portano con sé modi diversi di guardare il mondo, di abitarlo e, in alcuni casi, di metterlo in discussione. L’opera dell’artista modenese di nascita ma empolese di adozione, selezionata tra oltre 3mila candidature provenienti da oltre 50 Paesi e 6 continenti, è composta da un mosaico di istantanee su scontrini fiscali in cui ogni scatto estrapola frammenti di realtà e, nel complesso, crea una nuova scena silenziosa e fuori dal tempo, densa di assenze e rimandi simbolici. Una visione ecocentrica, in cui la natura si riappropria dei propri spazi, ridefinendo i confini e i limiti dell’abitare. Il mezzo fotografico spogliato il più possibile da tecnicismi e apparati tecnologici viene impiegato dall’artista come veicolo creativo capace di indagare il reale per dare forma alla propria idea fatta di ambienti personali e rimandi al proprio vissuto. Il supporto cartaceo rappresenta per l’artista un fattore fondamentale all’interno del proprio lavoro, in quanto elemento tangibile capace di trattenere informazioni, di rimandare ricordi, di registrare errori e casualità, diventando pelle viva, sensibile agli stimoli esterni di un’opera di fatto mutevole nel tempo. La ricerca artistica di Magnani impiega mezzi differenti, dalla fotografia alla pittura, dalla scultura all’incisione; in un filo conduttore fatto di ricerca costante e di sperimentazione dei materiali e di tecniche di lavorazioni, tra tradizione e innovazione.