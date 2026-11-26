PISA – Le ricerche sull’arte rupestre delle Alpi Apuane arrivano a Pisa e trovano spazio in una pubblicazione scientifica di respiro nazionale. Sabato 28 novembre, alle ore 16, il Museo delle Navi Antiche ospiterà la presentazione del volume “Nuove scoperte e progressi nelle metodologie di rilievo e analisi dell’arte rupestre post-paleolitica in Italia”, che raccoglie gli Atti del XII Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria.

La pubblicazione restituisce un quadro degli studi e delle nuove metodologie utilizzate per documentare e analizzare le testimonianze di arte rupestre presenti in Italia. Tra i contributi trovano spazio anche le ricerche condotte sulle Alpi Apuane, con il coinvolgimento di studiosi e realtà associative che da anni lavorano sul patrimonio archeologico del territorio.

L’incontro scientifico da cui nasce il volume si era svolto il 19 e 20 maggio 2023, promosso dall’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria insieme al Civico Museo Archeologico di Camaiore.

Tra i contributi presenti negli Atti figura quello di Anna Maria Tosatti, impegnata da tempo nella ricerca, nella documentazione e nell’analisi delle testimonianze rupestri apuane. Accanto al suo lavoro, il volume dà spazio alle attività del Civico Museo Archeologico di Camaiore, con Marzia Bonato e Selene Villa, e di Archeoversilia, con Deborah Giannessi.

Un contributo arriva anche dall’associazione Il Segno APS, con Michele Armanini, Silvio Tonarelli e Gianni Giusti, coinvolti nelle attività di osservazione, ricerca e documentazione sul campo.

La presenza di questi lavori in una pubblicazione nazionale rappresenta un riconoscimento per un percorso di studio costruito nel tempo attraverso la collaborazione tra ricercatori, istituzioni museali e associazioni culturali. Un lavoro che contribuisce ad ampliare le conoscenze sulle frequentazioni umane e sulle manifestazioni culturali delle comunità del passato, attraverso testimonianze che costituiscono una parte preziosa del patrimonio storico e archeologico italiano.

La presentazione pisana sarà dunque un’occasione per conoscere da vicino i risultati di queste ricerche e il lavoro scientifico che ha permesso di inserirle in un contesto nazionale.

Il volume è curato da Anna Maria Tosatti, Francesco Marco Paolo Carrera, Renata Grifoni Cremonesi e Dario Sigari.