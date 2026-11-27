La questione delle abitazioni a pochi passi da Piazza Guido Rossa, tutte costruite dalla cooperativa poi fallita e mai passate di proprietà a coloro che le hanno pagate tutte o in parte, non è ancora finita. Anzi: è in pieno stallo. A riportare in auge la vicenda ieri è stata la Lega, tramite un’interrogazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cura del senatore toscano della Lega Manfredi Potenti. Una risposta, quella del sottosegretario al dicastero Mara Bizzotto, che contiene per la prima volta qualche speranza, almeno per quanto riguarda la possibilità di guadagnare altro tempo. «Dal Ministero hanno assicurato il monitoraggio dell’evoluzione della procedura, verificando che ogni determinazione sia assunta nel rispetto dei principi che regolano la liquidazione coatta amministrativa e che, nella gestione degli immobili, siano adeguatamente considerate le specifiche circostanze della vicenda, incluse le posizioni degli attuali occupanti e le eventuali proposte di risoluzione bonaria» spiega il senatore. «La richiesta di autorizzazione di vendita è stata oggetto di istruttoria – continua Potenti –. A conclusione dell’iter, è stato autorizzato il primo tentativo di vendita limitatamente ai lotti ad ora non abitati, mentre ogni determinazione relativa a quelli occupati, è stata rinviata a successivi approfondimenti. Tale scelta, è stata fatta proprio per consentire un esame più approfondito delle particolari circostanze che caratterizzano la vicenda, comprese le posizioni degli attuali occupanti e le auspicabili soluzioni alternative all’alienazione dei beni». Le 24 famiglie coinvolte erano riuscite tempo fa ad ottenere una revisione delle perizie, ormai vecchie di oltre 12 anni, delle case che già abitano, finite nel “buco nero” del procedimento di liquidazione come beni da alienare per risarcire i creditori della cooperativa. Ciò ha bloccato temporaneamente le aste, sulle quali peraltro potrebbe incombere un diritto di prelazione potenzialmente esercitabile che, denunciano i residenti delle case, fino ad ora non gli è stato riconosciuto.