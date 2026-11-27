Dal 30 novembre la Biblioteca “Mario Luzi” di San Miniato tornerà a chiudere alle 19. Bilancio positivo per la “Carlo Collodi” di San Miniato Basso: 1.013 presenze, 868 prestiti e 12 classi coinvolte nei percorsi di educazione alla lettura nel primo mese di riapertura.

San Miniato – Più opportunità di accesso alla biblioteca per i cittadini e un avvio positivo per la sede di San Miniato Basso, che nei primi quaranta giorni dalla riapertura ha già registrato una significativa partecipazione. Da lunedì 30 novembre la Biblioteca “Mario Luzi” di San Miniato tornerà a chiudere alle ore 19, ripristinando l’orario pomeridiano precedente alla riapertura della Biblioteca “Carlo Collodi”. Un assestamento degli orari che tiene conto delle esigenze dell’utenza e della necessità di valorizzare al meglio tutte e tre le sedi della rete bibliotecaria comunale.

La riapertura della “Carlo Collodi” ha rappresentato un’occasione per riorganizzare la distribuzione delle fasce orarie, con una maggiore attenzione alle aperture mattutine a San Miniato Basso, così da favorire le attività didattiche, i percorsi di educazione alla lettura e la collaborazione con le scuole.

Il primo mese di attività restituisce già un bilancio positivo per la biblioteca di San Miniato Basso: sono state registrate 1.013 presenze, tra cui quelle di 12 classi che hanno partecipato ai percorsi di educazione alla lettura, e sono stati effettuati 868 prestiti. Numeri che testimoniano la risposta della comunità alla riapertura e il ruolo che la biblioteca sta progressivamente consolidando sul territorio.

“La riapertura della Biblioteca di San Miniato Basso – spiegano il Sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini – ci ha offerto l’opportunità di ripensare la distribuzione degli orari dell’intera rete, cercando di valorizzare le caratteristiche e le diverse funzioni delle nostre sedi. In queste prime settimane la “Carlo Collodi” ha registrato numeri significativi, con oltre mille presenze e un’importante partecipazione delle scuole. Sono segnali incoraggianti, che confermano quanto fosse importante restituire questo spazio alla comunità. Allo stesso tempo abbiamo ascoltato le richieste degli utenti della “Mario Luzi” e abbiamo deciso di riportare la chiusura alle 19, ampliando nuovamente le possibilità di accesso pomeridiano. Il presidio bibliotecario sul territorio c’è ed è forte: ci crediamo e stiamo investendo per continuare a rafforzarlo, attraverso servizi, attività e opportunità rivolte a cittadini di tutte le età”.